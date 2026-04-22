БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Чете се за: 03:40 мин.
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много...
Чете се за: 01:25 мин.
Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка

Рафаел Маркес ще застане начело на Мексико след Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Мексико, който е в група А на световното първенство, ще играе в мача на откриването на 11 юни срещу Южна Африка в Мексико Сити. 

Рафаел Маркес ще застане начело на Мексико след Мондиал 2026
Слушай новината

Рафаел Маркес ще замени Хавиер Агире като селекционер на националния отбор на Мексико след световното първенство това лято, потвърди спортният директор на Мексиканската футболна федерация Дуилио Давино в интервю за Fox Sports Mexico.

Маркес, легендарен защитник на Барселона, както и на мексиканския национален отбор, е помощник-треньор в щаба на на Агире от юли 2024 година, когато двамата поеха тима.

„Договорът му е подписан и щабът му е почти на 80% готов. Андрес Гуардадо е опция да се присъедини към щаба на Рафа. Извън терена Маркес е голяма личност. На терена днес, като помощник и треньор, Рафа е такъв, какъвто беше като играч“, каза Давино.

Мексико е домакин на 13 мача, включително и трите от груповата фаза на тима и три мача от елиминационните кръгове, на Световното първенство това лято, на което е съорганизатор заедно със САЩ и Канада.

Маркес има минимални треньорски изява, като преди това е бил начело на отбора U15 на Алкала и на отбор B на Барселона в Испания, преди да се присъедини към треньорския щаб на Мексико.

Въпреки това, той е един от най-успешните мексикански играчи в историята, като е бил капитан на страната на пет световни първенства (2002, 2006, 2010, 2014 и 2018) и е отбелязал 17 гола в 147 мача за Мексико от 1997 до 2018 година. Маркес също така помогна на Барселона да спечели десет трофея, включително две титли от Шампионската лига и четири в Ла Лига, по време на престоя си в клуба от 2003 до 2010 година.

Третият мандат на Агире като селекционер на Мексико ще приключи това лято. Роденият в Мексико Сити специалист преди това е водил националния тим от 2001-2002 и 2009-2010, пише агенция Ройтерс.

Мексико, който е в група А на световното първенство, ще играе в мача на откриването на Мондиала на 11 юни срещу Южна Африка в Мексико Сити.

#Рафаел Маркес #Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Още от: Футбол

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ