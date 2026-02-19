С митинг-заря в Смолян бе отбелязана 153-ата годишнина от гибелта на Левски

С митинг-заря пред паметника на Апостола на свободата в Профилираната природо-математическа гимназия „Васил Левски“ в кв. „Райково“ в Смолян бе отбелязана 153 -ата годишнина от гибелта на Левски. Природоматематическата гимназия с вековна история днес има патронен празник.

Факелно шествие с участието на ученици, учители, военнослужещи от 101-ви Алпийски полк, ръководители на институции, граждани премина от пл. „Св. Неделя“ до паметника на Левски в гимназията, където бе кулминацията на събитията в Смолян за отбелязване 153 г. безсмъртие на Апостола.

Пред паметника на Левски бяха поднесени венци и цветя от ръководството на Общинската и Областната администрация, Областаната дирекция на МВР, Общинския съвет, общественици, ученици, граждани, политически партии. На митинга присъстваха заместник-кметът на Смолян Марин Захариев, председателят на Общинския съвет Димитър Кацаров, заместник областният управител Андриян Петров, директорът на областната полиция ст. комисар Цветан Цанков, началникът на Регионалното управление на образованието Никола Запрянов, общински съветници.