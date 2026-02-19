БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
С митинг-заря в Смолян бе отбелязана 153-ата годишнина от гибелта на Левски

от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази
митинг заря смолян отбелязана 153 ата годишнина гибелта левски
Снимка: БТА
Слушай новината

С митинг-заря пред паметника на Апостола на свободата в Профилираната природо-математическа гимназия „Васил Левски“ в кв. „Райково“ в Смолян бе отбелязана 153 -ата годишнина от гибелта на Левски. Природоматематическата гимназия с вековна история днес има патронен празник.

Факелно шествие с участието на ученици, учители, военнослужещи от 101-ви Алпийски полк, ръководители на институции, граждани премина от пл. „Св. Неделя“ до паметника на Левски в гимназията, където бе кулминацията на събитията в Смолян за отбелязване 153 г. безсмъртие на Апостола.

Пред паметника на Левски бяха поднесени венци и цветя от ръководството на Общинската и Областната администрация, Областаната дирекция на МВР, Общинския съвет, общественици, ученици, граждани, политически партии. На митинга присъстваха заместник-кметът на Смолян Марин Захариев, председателят на Общинския съвет Димитър Кацаров, заместник областният управител Андриян Петров, директорът на областната полиция ст. комисар Цветан Цанков, началникът на Регионалното управление на образованието Никола Запрянов, общински съветници.

#153-а годишнина #Васил Левски #заря #Смолян

Последвайте ни

