Съдия от Малайзия ще ръководи срещата България - Индонезия

Съдията Мухамад Назми бин Насарудин от Малайзия ще ръководи финалната среща на турнира „FIFA Series 2026” между България и Индонезия, който ще се играе на стадион „Гелора Бунг Карно“ от 16:00 часа българско време.

Негови помощници ще бъдат сънародниците му Муази Зайнал Абидин и Фархан Бин Абдул Азиз. Юди Нурчая от Индонезия пък ще бъде четвърти съдия на срещата.

36-годишният рефер е един от най-високо котираните арбитри в Югоизточна Азия. Той е в международната листа на ФИФА вече 10 години, а през този сезон има пет мача в Азиатската Шампионска лига-Елит. Реномето на рефера е толкова високо, че освен в малайзийското първенство, постоянно е търсен да ръководи дербита в Индонезия, Саудитска Арабия и Виетнам.

България се разправи с 10:2 със Соломоновите острови на 27-и март, а по-късно същия ден домакините биха с 4:0 островната държавица Сейнт Китс и Невис.