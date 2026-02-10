БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Съдийската комисия към Българския футболен съюз се защити от нападките

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:47 мин.
Спорт
Запази

От футболната централа уверяват, че съдийството е гарант за равнопоставеността и честността на състезанието.

Базата в Бояна - БФС
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Съдийската комисия към Българския футболен съюз излезе с изявление след зачестилите напоследък нападки към рефери.

В последните дни се заредиха декларации от различни родни клубове, които изразяват недоволство към съдийството, включително Спартак Варна, който входира официална жалба след дербито с Черно море в събота.

Пълен текст на изявлението на СК:

Съдийската комисия при Българския футболен съюз счита за необходимо да изрази ясна и принципна позиция във връзка със зачестилите публични нападки, обидни квалификации и внушения за корупционно поведение, отправяни към съдии и съдийски екипи от страна на участници във футболния процес.

Футболът е колективно усилие и споделена отговорност. Клубове, футболисти, треньори, съдии, ръководители и институции са част от една обща система и едно общо спортно семейство, в което взаимното уважение, доверието и спазването на правилата са фундаментални принципи. Когато тези принципи се подменят с език на обвинения, лични нападки и дискредитиране, това засяга не отделни лица, а устоите на цялата футболна общност.

Правото на критика и несъгласие със съдийски решения е неотменима част от спорта и е признато от Съдийската комисия. Това право обаче не е неограничено. Критиката следва да бъде добросъвестна, аргументирана и упражнявана по установения институционален ред. Публичното използване на обиден и унизителен език, както и отправянето на недоказани обвинения в корупция или умишлено повлияване на резултати, не представляват критика, а форма на натиск и разрушаване на доверието.

Съдийството е гарант за равнопоставеността и честността на състезанието.

Подкопаването на авторитета на съдиите чрез публични квалификации и внушения не защитава интересите на футбола, а нанася пряка вреда на всички участници – клубове, играчи, фенове и институции. Подобно поведение създава среда на подозрение и противопоставяне, която е несъвместима с ценностите на спорта и с принципите на феърплей.

Оказването на публичен натиск от страна на отделни клубове руши институционалния баланс в първенството и не следва да се възприема единствено като атака срещу конкретен съдия. Подобни действия представляват вмешателство в системата на съдийството и засягат равнопоставеността на всички останали клубове, които разчитат на независима и безпристрастна съдийска дейност. В този смисъл, подобен натиск е насочен не само срещу длъжностно лице, а срещу системата на БФС като цяло и срещу доверието в общите правила, които всички участници са длъжни да спазват.

СК напомня, че оценката на съдийските решения се извършва чрез ясни вътрешни механизми за анализ, контрол и развитие, които гарантират професионализъм, последователност и независимост. Нито един съдия не стои извън система за контрол, но също така нито един съдия не може и не бива да бъде подлаган на публичен натиск чрез език на омраза и обвинения без доказателства.

В този смисъл Съдийската комисия счита, че е допустима критика към съдийски решения, включително и остро формулирана, когато тя е насочена към самото решение и е изразена добросъвестно, без да накърнява честта, достойнството и доброто име на конкретно лице. Недопустими са публични изявления, които чрез обидни квалификации, внушения или недоказани фактически твърдения приписват противоправно, корупционно или умишлено неправомерно поведение на съдии или съдийски екипи. Подобни изявления не представляват упражняване на свободата на словото или легитимна критика, а злоупотреба с нея, която засяга не само личността на засегнатото длъжностно лице, но и институционалния авторитет на съдийството, равнопоставеността между клубовете и доверието в системата на БФС като цяло. Когато съществува установен ред за сигнализиране и оценка на действията на длъжностни лица, неговото заобикаляне чрез публичен натиск, обиди и внушения е несъвместимо с принципите на правов ред, спортна етика и феърплей.

Съдийската комисия подчертава, че приветства всяка достоверна и проверима информация за твърдени нарушения, извършени от съдии или съдийски екипи. Всяка такава информация се разглежда и проверява по установения ред, при спазване на принципите на обективност, безпристрастност и процесуална справедливост. В случай че бъдат представени данни или факти, съдържащи твърдения за извършени престъпления, включително корупционни деяния, Съдийската комисия ще сезира незабавно компетентните държавни органи. В този смисъл СК призовава всички лица, които разполагат с подобна информация, да я предоставят по надлежния ред на компетентните институции, а не да я изнасят чрез публични внушения и недоказани обвинения, които не допринасят за изясняване на истината и подкопават доверието в системата.

В този контекст Съдийската комисия разглежда защитата на съдийството не като защита на отделни личности, а като защита на общия интерес на футбола. Защото без доверие в правилата и тяхното прилагане няма състезание, няма равнопоставеност.

Съдийската комисия призовава всички участници във футболния процес към отговорност, сдържаност и уважение. Само чрез спазване на принципите на честна игра, взаимно уважение и институционален диалог българският футбол може да се развива и да защити доверието на обществото.

Съдийската комисия ще продължи да изпълнява своите функции независимо, професионално и в интерес на целия футболен процес.

#Съдийска комисия към БФС

