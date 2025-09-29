Съдийската комисия към БФС окончателно опроверга претенциите на Левски в мача с Лудогорец

Съдийската комисия към БФС излезе с официално становище след мача Левски - Лудогорец (0:0). Според нея решенията на реферската бригада в 43-ата и 45-ата минути са били правилни. При тях имаше претенции за изгонване на Кайо Видал за настъпване на Кристиан Димитров, а след това за дузпа за фал на Едвин Куртулуш срещу Радослав Кирилов.

"С оглед завишения обществен интерес към ключови ситуации в определени футболни срещи, Съдийската комисия подчертава необходимостта от навременното разглеждане на спорните моменти и тяхното изясняване пред спортната общественост.

С оглед на горното, при възникване на подобни ситуации те ще бъдат разглеждани на първото редовно заседание на комисията, а футболната общественост своевременно ще бъде информирана за взетите решения. Конкретни съображения и мотиви, при необходимост, ще бъдат разглеждани и обсъждани на регулярните месечни пресконференции, организирани от СК.

В тази връзка СК информира, че бе проведена среща с представители на ръководството на ПФК „Левски“ относно съдийските решения от срещата ПФК „Левски“ 1914 – ПФК „Лудогорец“ 1945, изиграна в IX кръг на Първа лига.

Разгледани бяха всички аспекти на спорните ситуации. СК прие следното:

Ситуация 43 минута – не са налице основания за показване на червен картон на състезател №11 от ПФК „Лудогорец“, тъй като контактът е бил инцидентен и не е имал характер на грубо нарушение.

Ситуация 45 минута – правилно е отменен първоначално отсъдения наказателен удар за ПФК „Левски“, като намесата на ВАР е била в пълно съответствие с Правилата на играта и процедурите, а коректното решение е ъглов удар.

С всички конкретни съображения и мотиви бяха запознати представителите на ПФК „Левски“ по време на заседанието.

СК при изразява готовност да продължи диалога в дух на уважение, професионализъм и партньорство, с цел утвърждаване на принципите на честната игра и повишаване на доверието във футболните процеси в България.

Съдийската комисия призовава всички футболни клубове, техните ръководства, състезатели, треньори и привърженици към проявяване на уважение към съдийските решения, доверие в установените процедури и конструктивен диалог. Само чрез взаимно уважение, дисциплина и спазване на правилата може да бъде гарантиран честният спортен дух и да се допринесе за развитието на българския футбол", гласи официалнаха позиция на Съдийската комисия.