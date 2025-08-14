Саймън Уитли: Очаквам скоро Иван Иванов да направи пробив и в тениса при мъжете

Саймън Уитли, който е лектор на LTA, ITF и KNLTB посети мачовете от турнира от категорията ATP Чалънджър 50 в София. Надпреварата се провежда на базата на Български национален тенис център в Борисовата градина.

Саймън Уитли е и единственият специалист, провеждащ треньорски семинари по време на турнирите Australian Open, Ролан Гарос, Уимбълдън и US Open.

„Имах възможност да наблюдавам срещи от турнира от сериите „Чалънджър" в София и видях нивото на играчите. Надпреварата на националния тенис център дава прекрасна възможност за младите български играчи да играят с професионални тенисисти и то на много високо ниво. Имаше пет българи в основната схема. България има много добри тенисисти. Аз това го знаех и преди това, след успеха на Иван Иванов на Уимбълдън и очаквам скоро той да направи пробив и при мъжете. България е страхотно място за тенис и се надявам скоро отново да съм тук и да помогна на треньорите за бъдещи успехи", коментира Уитли.

В момента той провежда тридневен тенис лагер на ТК "Про Спорт" на тема "Как да изградим бъдещите шампиони?".

Програмата на лагера включва тактически тренировки за сингъл и двойки, по две презентации на ден за треньорите на децата, индивидуална работа и персонални съвети от Саймън Уитли. В лагера участват 16 деца на възраст между 10 и 13 години.