Борислава Алексова
Всичко от автора
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Изкуственият интелект може да помогне в борбата с пожарите

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Само климатът ли е причина за природните бедствия, как пожарите и наводненията са свързани и как изкуственият интелект, благодарение на млад български учен, ще помага в борбата с огъня - Борислава Алексова разказва в рубриката ни: "Климатът: Горещата истина".

28 000 пожара в страната и десетки хиляди опустошени от огъня площи само за няколко месеца.

"Тази година пожароопасният сезон започна малко по-рано - краят на юни и на практика продължи до края на септември, тоест ние почти всеки ден имахме значителен брой произшествия", каза гл. ком. Александър Джартов.

Над 90% от пожарите са причинени от човека заради немарливост или умисъл. Климатичните промени обаче усилват разпространението им.

"Изминалото лято беше едно от топлите лета, може би не толкова топло, колкото миналата година, но това, с което се характеризира, предимно юли и юни месец, че беше едно от най-сухите лета може би за 50 години назад", обясни доц. Лилия Бочева, НИМХ.

"Ние почти нямахме валежи през тези 3 месеца, изключително висока и буйна растителност. Непочистени дворове от една страна, от друга страна прилежаща към населените места площи, както и силният вятър. Колегите в други държави експериментират с използването на животни, в случая с кози, които да намаляват количеството листна маса, което влияе на това как ще се развие пожарът", заяви гл. ком. Александър Джартов, директор на ГДБПЗН.

Пожарите, оказва се, са свързани после и с наводненията.

"Когато имаме изгоряла растителност, тя вече не успява да задържа водата, която пада вследствие от дъжда по същия начин, по който когато е жива тази растителност", каза гл. ком. Александър Джартов.

"В повечето случаи, когато говорим за месечни суми на валежите, много често те са в рамките на ден-два. За такова кратко време обикновено то не допринася за напълване на реките и язовирите ни, а по-скоро създава повече проблеми и условия за ново бедствие", посочи доц. Лилия Бочева, НИМХ.

При големите наводнения по Южното ни Черноморие в с. Кости е засечен абсолютният максимум на валежи, откакто се извършват измервания у нас. Но за бедствието в Елените вината съвсем не е само в климата.

"Там се получават условия за приливна вълна, която идва със страхотна сила и отнася всичко, без намесата на човека вероятно нямаше да са такива последиците, независимо че количествата не са малки".

Климатът не може да бъде овладян, но последиците могат да бъдат смекчени чрез намаляване на предпоставките за пожари и наводнения.

А новите технологии също се включват в борбата с бедствията. Приложение с изкуствен интелект, използвайки невронни мрежи ще разпознава изображения с пожари и ще предупреждава в реално време.

"Приложението работи с пространствени данни от природни бедствия, по-конкретно горски пожари, обработват данни, които могат да дойдат в реално време от сателитни мисии, които са например сателитните мисии на Сантинел, могат да дойдат и от дронове", коментира Любена Начева-Григорова, асистент във Висше училище по Телекомуникации и пощи.

Така възникващите пожари ще могат да бъдат локализирани навреме.

#"Климатът: Горещата истина" #пожари #климатични промени

