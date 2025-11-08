БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Сан Хосе надви Уинипег в НХЛ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Маклин Селебрини с основен принос за успеха на "акулите".

Сан Хосе надви Уинипег в НХЛ
Снимка: БТА
Слушай новината

Маклин Селебрини вкара гол и добави асистенция за успеха на Сан Хосе Шаркс над Уинипег Джетс с 2:1 в Националната хокейна лига. 19-годишният Селебрини има вече 23 точки (9 гола, 14 асистенции). Уил Смит също вкара за "акулите", а вратарят Алекс Неделкович направи 32 спасявания. Джом Морисън отбеляза единственото попадение за Уинипег.

Кирил Капризов записа гол и асистенция за Минесота при победата над Ню Йорк Айландърс с 5:2. Винсънт Хиностроза, Данила Юров, Брок Фабер и Марко Роси също вкараха да успеха на Минесота, който има три победи в последните четири мача. Йеспер Валстет отрази 25 удара. Емил Хайнман и Жан-Габриел Паго бяха голмайсторите за Айландърс.

Артеми Панарин се отчете с гол и две асистенции за Ню Йорк Рейнджърс, който се наложи над Детройт с 4:1. Алекси Лафрениер добави попадение и асистенция, Уил Кюли и Ноа Лаба също се разписаха, а Мика Зибанеяд помогна с две асистенции. Джонатан Куик направи 32 спасявания за Рейнджърс. Джей Ти Комфър вкара за Детройт, който прекъсна серията си от пет поредни победи като домакин. Вратарят Кам Талбот отрази 22 удара.

Конър Бедард завърши с гол и три асистенции за Чикаго, а Спенсър Найт спаси 33 шута и запази за първи път суха мрежа през сезона за успеха с 4:0 над Калгари. Тайлър Бертуци вкара два гола, а Андре Бураковски помогна с гол и асистенция.

#НХЛ 2025/2026 #Сан Хосе Шаркс #Уинипег Джетс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
1
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
2
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
3
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и бичуване с метален кабел
4
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и...
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
5
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава...
Празнуваме Архангеловден!
6
Празнуваме Архангеловден!

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
6
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...

Още от: Други спортове

Спортни новини 08.11.2025 г., 12:30 ч.
Спортни новини 08.11.2025 г., 12:30 ч.
Първи медал за България от Балканиадата по карате в Риека Първи медал за България от Балканиадата по карате в Риека
Чете се за: 01:50 мин.
Ожие продължава да води битката между пилотите на Тойота в Рали Япония Ожие продължава да води битката между пилотите на Тойота в Рали Япония
Чете се за: 01:42 мин.
Иван Пешев даде старт на изграждане на спортен комплекс в община Пещера Иван Пешев даде старт на изграждане на спортен комплекс в община Пещера
Чете се за: 01:40 мин.
Илиана Раева откри държавното по художествена гимнастика Илиана Раева откри държавното по художествена гимнастика
Чете се за: 02:37 мин.
Отмениха рали "Пампорово 2025" Отмениха рали "Пампорово 2025"
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на...
Чете се за: 03:57 мин.
Регионални
Драгомир Стойнев: Без действия на правителството, животът "Лукойл" ще замре на 21 ноември Драгомир Стойнев: Без действия на правителството, животът "Лукойл" ще замре на 21 ноември
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Борис Бонев: След кризата с боклука – зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина Борис Бонев: След кризата с боклука – зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще получяава руски петрол и газ Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще получяава руски петрол и газ
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Настъпление по въздух и земя: Масирана руска атака по енергийната...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
В село Ахматово няма поща – жителите ще обменят левове в евро...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Празнуваме Архангеловден!
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ