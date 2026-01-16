Санитарна сеч в Боровец след урагана, съборил 100-годишни дървета

Изсечени са опасни дървета в Боровец, след като в началото на годината силен вятър събори част от тях, съобщиха от Община Самоков. Предвидената санитарна сеч се състоя вчера. На място днес са изпратени екипи, които извършват почистване и извозване на дървесния материал.

Отстранените дървета са със загнили дънери – проблем, който в повечето случаи може да бъде установен едва след отрязването им, тъй като външно дърветата често изглеждат здрави.

Дейностите са предприети от Община Самоков след извършена повторна експертна оценка на състоянието на дървесната растителност в курорта. Комисия, назначена със заповед на кмета на общината Ангел Джоргов и с участието на външни експерти и научни специалисти, е извършила задълбочено обследване след ураганния вятър в началото на годината, при който бяха повалени дървета и беше създаден риск за безопасността на гражданите и гостите на курорта, добавят от администрацията.

Eкспертите са установили наличие на дървета, засегнати от заболяване, водещо до загниване на кореновата система и значително намаляване на устойчивостта им при силен вятър и неблагоприятни метеорологични условия.

Взето е решение за извършване на санитарна сеч с превантивна цел и за недопускане на бъдещи инциденти. Всички дейности са извършени при стриктно спазване на нормативните изисквания и мерките за безопасност.

В началото на месеца при падане на дървета вследствие на ураганния вятър в курортен комплекс Боровец бяха нанесени сериозни щети на три автомобила. Кметът Ангел Джоргов активира системата за ранно оповестяване BG-Alert.