Санкциите срещу Русия: Петролът излиза на преден план

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции срещу Русия, но не преди Европа да спре да купува руски петрол.

На фронта, украинските сили напредват в граничните райони на северната част на Сумска област. Руските войски се опитват да установят контрол в района от месеци. Руски свръхзвукови бомбардировачи Ту-22М3, носещи ракети, са патрулирали над неутрални води в Баренцово море като част от съвместните военни учения "Запад" на Русия и Беларус.

Продължава и отзвукът от навлизането на руски дрон във въздушното пространство Румъния, дни след като няколко дрона паднаха в Полша.

Европа говори, но не прави достатъчно. Така американският президент Доналд Тръмп избегна въпрос за това кога ще наложи по-строги санкции срещу Русия. Готов съм да наложа санкции, но Европа трябва да действа по начин, който е съизмерим с този на Съединените щати, добави той.

"Европа купува петрол от Русия. Не искам да купуват петрол. А санкциите, които налагат, не са достатъчно строги. Аз съм готов да наложа санкции, но те ще трябва да засилят своите санкции, съобразно с моите действия", каза Доналд Тръмп, президент на Съединените щати.

Тръмп заяви, че е уверен, че руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски ще се срещнат "относително скоро". Двамата се мразят толкова много, че не могат да се дишат, така че ще трябва да се намеся, добави американският президент. Във вечерното си обръщение, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ударите по руския петрол са това, което би могло наистина да органичи войната.

"Най-ефективните санкции – санкциите, които действат най-бързо – са пожарите в руските нефтопреработвателни заводи, терминали и нефтени депа. Те значително ограничиха руската нефтена промишленост, а това значително ограничава войната. Руската война всъщност е функция на нефта, газа и всички други руски енергийни ресурси", коментира Володимир Зеленски, президент на Украйна.

След навлизането на руски дрон във въздушно пространство на Румъния украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Москва се опитва да въвлече и други държави в конфликта.

Междувременно Румъния привика вчера руския посланик за да протестира срещу "неприемливото" навлизане, няколко дни след зрелищното нахлуване на подобни летателни апарати в полското въздушно пространство. Руското посолство в Букурещ определи навлизането на дрона като "провокация" от страна на Украйна.