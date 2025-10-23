Санкциите срещу руски компании: Как ще се отразят на пазара на горива в България?

Пазарът на горива в България няма да претърпи сътресения, коментира председателят на Българската петролна и газова асоциация
Пазарът на горива в България няма да претърпи сътресения заради наложените санкции от Съединените щати срещу руските петролни компании.
Това коментира в предаването "Още от деня" председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
Той припомни, че подобни санкции са били наложени от Великобритания, което не е довело до последици на пазара.
"Ако Европейският съюз се присъедини към тези санкции, което поне за момента не е факт, знаете, че дори в 19-ия пакет няма споменаване изрично на компании, тогава вече ще водим друг разговор. Но за момента поне това, което мога да ви кажа, е че нещата остават по същия начин. Без рафинерията, която да работи на територията на страната, ние няма как да организираме пазара. И това трбява да е ясно на всички в България", коментира Светослав Бенчев.