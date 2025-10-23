БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Чете се за: 03:05 мин.
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

Санкциите срещу руски компании: Как ще се отразят на пазара на горива в България?

Виолета Русенова
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пазарът на горива в България няма да претърпи сътресения, коментира председателят на Българската петролна и газова асоциация

цените горивата храните близо поскъпнали бензинът дизелът началото месеца
Снимка: БГНЕС
Пазарът на горива в България няма да претърпи сътресения заради наложените санкции от Съединените щати срещу руските петролни компании.

Това коментира в предаването "Още от деня" председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

Той припомни, че подобни санкции са били наложени от Великобритания, което не е довело до последици на пазара.

"Ако Европейският съюз се присъедини към тези санкции, което поне за момента не е факт, знаете, че дори в 19-ия пакет няма споменаване изрично на компании, тогава вече ще водим друг разговор. Но за момента поне това, което мога да ви кажа, е че нещата остават по същия начин. Без рафинерията, която да работи на територията на страната, ние няма как да организираме пазара. И това трбява да е ясно на всички в България", коментира Светослав Бенчев.

#Русия #компании #санкции #цени #горива

