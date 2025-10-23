Санкциите срещу руски компании: Как ще се отразят на пазара на горива в България?

Пазарът на горива в България няма да претърпи сътресения заради наложените санкции от Съединените щати срещу руските петролни компании.

Това коментира в предаването "Още от деня" председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

Той припомни, че подобни санкции са били наложени от Великобритания, което не е довело до последици на пазара.