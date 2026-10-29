Съотборник на Илия Груев в радара на Манчестър Юнайтед

"Червените дяволи" с интерес към нападателя на Лийдс.
Манчестър Юнайтед се интересува от нападателя на Лийдс Юнайтед Доминик Калвърт-Люин и проучва възможността да го привлече през януари 2027 г., според The Athletic.
Клубът възнамерява да засили атаката си, отчасти поради контузията на Бенджамин Шешко, който се очаква да отсъства до края на 2026 г.
Вероятността за трансфер на Калвърт-Люин се счита за ниска. Лийдс не планира да се разделя с Илия Гриев и се надява да му предложи нов договор. Настоящото му споразумение е до лятото на 2028 г.
29-годишният Калвърт-Люин се присъедини към Лийдс от Евертън през 2025 г. със свободен трансфер. Той има 10 участия във всички състезания този сезон, отбелязвайки пет гола.