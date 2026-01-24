БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
ЗАПАЗЕНИ

Сара Хектор спечели гигантския слалом в Шпиндлерув Млин

Спорт
Пола Молцан и Микаела Шифрин също се качиха на подиума.

Сара Хектор
Снимка: БТА
Олимпийската шампионка Сара Хектор (Швеция) печели последния гигантски слалом от Световната купа в алпийските ски преди Олимпийските игри в Италия, който се проведе в Шпиндлерув Млин (Чехия).

Времето на Хектор е 2:23.86 минути (1:11.63 – първи манш, 1:12.23 – втори манш), с което изпревари с 0.18 секунди американката Пола Молцан. Американската топ-звезда в ските Микаела Шифрин завърши на 3-о място с време 2:24.09 или изоставане с 0.23 от първото място.

За Хектор, която е и олимпийска шампионка в тази дисциплина, това е първа победа през сезона и отлична подготовка за предстоящите Игри.

Въпреки студените условия, разпродадена трибуна посрещна състезателите в чешкия курорт в Татрите след тригодишна пауза. Най-добре при тези условия се адаптира шведката Хектор, която спечели в реално звездно представяне първия манш, изпреварвайки с малко Камий Раст (Швейцария) и Юлия Шайб от Австрия. Във втория манш обаче лидерката в дисциплината на Световната купа Шайб пропусна врата в ранните етапи и излезе от битката.

Раст даде всичко от себе си, но грешки в средата на трасето я оставиха четвърта. Също там имаше проблеми и Хектор, но във финалните метри успя да стабилизира карането и да намери правилното трасе, за да си гарантира победата.

Алис Робинсън от Нова Зеландия, носеща №1, имаше лош ден на пистите и не успя да се класира за втория манш.

С мястото си на подиума днес Шифрин остава на върха в генералното класиране за Световната купа, като събра 1033 точки. Втора е Раст с 833, а трета – Ема Айхер от Германия с 624. Днешната победителка Хектор се придвижи на 5-о място, като вече има 568.

В подреждането за Малката купа Шайб си остава на върха с 560, Раст е на 2-о място с 471. Третата позиция вече е за Сара Хектор, която с днешните 100 точки има 429.

