Сарафов разпореди проверка на работата на Окръжна прокуратура - Плевен по делото за смъртта на Сияна

от БНТ
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Снимка: БТА
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разпореди на прокурор от отдел „Инспекторат“ при Върховна касационна прокуратура да извърши проверка на работата на Окръжна прокуратура - Плевен в първоначалния етап на разследването на досъдебното производство за тежкото пътнотранспортно произшествие, при което загина 12-годишната Сияна и пострада тежко 57-годишният ѝ дядо.

Проверката е назначена с цел обезпечаване на точното и еднакво прилагане на законите и с оглед твърдения в публичното пространство, че товарният автомобил, причинил катастрофата, не е бил задържан като веществено доказателство, а е влизал и излизал от паркинга, на който е бил закаран след произшествието, бил е освободен и товарът е върнат на превозвача.

Проверката трябва да обхване периода от образуването на делото до възлагането му под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - София. Тя включва действията по образуване на преписката, разпределението ѝ на принципа на случаен подбор и в съответствие с утвърдените правила за работа в ПРБ, срочност и мотивираност на актовете, ритмичност на разследването, своевременност и ефективност на действията на наблюдаващия прокурор по делото. Ревизията ще се извърши на място и следва да приключи с доклад за констатациите.

Пътнотранспортното произшествие, при което загина Сияна, стана на 31 март 2025 г. на пътя между селата Радомирци и Телиш, в района на местността Хумата, община Червен бряг. Делото за катастрофата бе внесено с обвинителен акт на Окръжна прокуратура-София в съда през май 2025 г. Даден му е ход и са проведени заседания. Подсъдим по делото е Г.А., на 65 г.

Проверката е назначена от една страна, за да се извърши обективна оценка на работата на наблюдаващия прокурор и на административния ръководител на ОП-Плевен, а от друга - да се установят пропуски и нарушения в практиката, както и необходимостта от предприемане на своевременни мерки.

