БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сърбия стартира с убедителна победа на Евробаскет 2025

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Евробаскет 2025 се провежда в Латвия, Полша, Финландия и Кипър.

сърбия стартира убедителна победа евробаскет 2025
Слушай новината

Сръбският национален отбор стартира с гръмка победа на Евробаскет 2025. Съставът на Светислав Пешич не срещна съпротива срещу Естония и се наложи с 98:64 в мач от първия кръг в група А, който се изигра в „Арена Рига“.

Никола Йович, Филип Петрушев и Алекса Аврамович загатнаха за развитието на мача още в дебютните минути, и сърбите се прибраха в съблекалнята при резултат 56:29. Така интрига през второто полувреме нямаше.

Никола Йович бе най-резултатен с 18 точки и 6 асистенции. Алекса Аврамович реализира 13, Филип Петрушев записа 12, Богдан Богданович и Никола Йокич прибавиха по 11 за успеха, като вторият напусна паркета още с 10 борби и 7 асистенции.

Хенри Дрел отсрами естонците с 11 точки, Артур Конончук приключи с 10.

На 29 август (неделя) „плавите“ ще имат за съперник Португалия, докато естонците ще търсят първи успех на шампионата срещу Латвия.

Един от домакините на шампионата Финландия оцеля срещу Швеция, като успя да измъкне победата с 93:90 в мач от първия кръг в група B. В „Дек Арена“ в Тампере двата отбора сътвориха драмa до последно, но в края баскетболистите на Ласи Туови ликуваха срещу тези на Мико Рийпинен.

На 29 август (петък) финландците ще спорят с Великобритания, а шведите ще играят с Германия.

Лаури Марканен бе познатият лидер за победителите с 28 точки и 6 борби.

Лудвиг Хокансон отговори с 28 точки, 5 асистенции и 6 тройки за скандинавците.

Свързани статии:

Литва победи Великобритания в мача на откриването на Евробаскет 2025
Литва победи Великобритания в мача на откриването на Евробаскет 2025
Центърът Йонас Валанчунас бе най-резултатен за успеха с 18 точки и...
Чете се за: 01:07 мин.
#Евробаскет 2025 #Никола Йокич

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
1
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
3
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
4
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното...
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха митничари (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха...
Бой в центъра на София заради скоба (ВИДЕО)
6
Бой в центъра на София заради скоба (ВИДЕО)

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Европейски баскетбол

Литва победи Великобритания в мача на откриването на Евробаскет 2025
Литва победи Великобритания в мача на откриването на Евробаскет 2025
Александър Везенков сподели прогнозите си за еврошампионата по баскетбол Александър Везенков сподели прогнозите си за еврошампионата по баскетбол
Чете се за: 01:15 мин.
Баскетболните националки до 16 г. стъпиха накриво на европейското в Истанбул Баскетболните националки до 16 г. стъпиха накриво на европейското в Истанбул
Чете се за: 02:40 мин.
Ясна е програмата на баскетболните национали на колички за европейското в Самоков Ясна е програмата на баскетболните национали на колички за европейското в Самоков
Чете се за: 00:45 мин.
Борислав Младенов с първа тренировка за Апоел Тел Авив в София Борислав Младенов с първа тренировка за Апоел Тел Авив в София
Чете се за: 01:57 мин.
Борислав Младенов: Шокиран и щастлив съм от това, което се случи Борислав Младенов: Шокиран и щастлив съм от това, което се случи
Чете се за: 04:50 мин.

Водещи новини

Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
След пожара в хасковската болница - предстои оглед на електрическата инсталация След пожара в хасковската болница - предстои оглед на електрическата инсталация
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Кой е "краля на цигарите" Паскал? Кой е "краля на цигарите" Паскал?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Втори ден от работното посещение на Румен Радев в Германия
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Дипломация по време на война: Делегации на САЩ и Украйна се срещат...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Траур заради жертвите на стрелбата в Минеаполис
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ