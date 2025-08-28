Сърбия стартира с убедителна победа на Евробаскет 2025

Сръбският национален отбор стартира с гръмка победа на Евробаскет 2025. Съставът на Светислав Пешич не срещна съпротива срещу Естония и се наложи с 98:64 в мач от първия кръг в група А, който се изигра в „Арена Рига“.

Никола Йович, Филип Петрушев и Алекса Аврамович загатнаха за развитието на мача още в дебютните минути, и сърбите се прибраха в съблекалнята при резултат 56:29. Така интрига през второто полувреме нямаше.

Никола Йович бе най-резултатен с 18 точки и 6 асистенции. Алекса Аврамович реализира 13, Филип Петрушев записа 12, Богдан Богданович и Никола Йокич прибавиха по 11 за успеха, като вторият напусна паркета още с 10 борби и 7 асистенции.

Хенри Дрел отсрами естонците с 11 точки, Артур Конончук приключи с 10.

На 29 август (неделя) „плавите“ ще имат за съперник Португалия, докато естонците ще търсят първи успех на шампионата срещу Латвия.

Един от домакините на шампионата Финландия оцеля срещу Швеция, като успя да измъкне победата с 93:90 в мач от първия кръг в група B. В „Дек Арена“ в Тампере двата отбора сътвориха драмa до последно, но в края баскетболистите на Ласи Туови ликуваха срещу тези на Мико Рийпинен.

На 29 август (петък) финландците ще спорят с Великобритания, а шведите ще играят с Германия.

Лаури Марканен бе познатият лидер за победителите с 28 точки и 6 борби.

Лудвиг Хокансон отговори с 28 точки, 5 асистенции и 6 тройки за скандинавците.