САЩ обвиниха трима мъже в подготовка на терористична атака срещу британска военна база

Нови подробности за предполагаема подготовка на терористично нападение срещу британска военновъздушна база с вероятна връзка с Иран бяха разкрити в обвинителен акт на американския съд. Трима мъже са обвинени в САЩ, че са организирали мрежа от съучастници във Великобритания с цел извършване на атака срещу базата RAF Fairford в Югозападна Англия, където са разположени американски бомбардировачи.

Репортаж от Лондон: Наташа Канджавелу

Случаят предизвика тревога сред британските власти на 27 септември, когато полицията откри три подозрителни бели фургона в близост до базата. Общо седем души бяха арестувани във Великобритания във връзка със случая.

Тримата мъже, срещу които сега са повдигнати обвинения в САЩ, не са сред седемте арестувани във Великобритания. Единият вече се намира в американски затвор, докато се предполага, че другите двама са в Иран.

Според обвинителния акт техните съучастници във Великобритания са наблюдавали района още от август. Предполага се, че са осигурили фургони, варели с гориво и материали, които биха могли да бъдат използвани за изработването на взривни устройства. Освен това са подготвили стикери, с които автомобилите да придобият вид на служебни превозни средства и да не привличат внимание.

Според разследването един от тримата обвиняеми е координирал дейността на мрежата от затвор в Ню Йорк, като е предавал кодирани съобщения чрез свои роднини в Ирак.

Британският премиер Анди Бърнъм заяви, че има „силни доказателства“ за връзка на Иран с подготовката на нападението. Техеран отрича обвиненията.

Новите разкрития идват на фона на информация за изтеглянето на американски военни самолети от друга британска база – RAF Mildenhall. Това породи допълнителни въпроси относно сигурността на американските военни съоръжения във Великобритания. Засега обаче няма потвърдена връзка между двата случая.

Междувременно, при отделен инцидент, вчера беше арестуван 41-годишен американски военнослужещ, служещ в подразделение на НАТО, близо до Глостър. Той е заподозрян в шпионаж в полза на Русия. Британските власти подчертават, че арестът няма връзка със случая RAF Fairford.

Източник: ERTNews. Публикувано първоначално на 11 ноември 2026 г.