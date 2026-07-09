САЩ одобриха продажбата на ракети „Томахоук“ на Германия

Съединените щати са одобрили продажбата на крилати ракети "Томахоук" на Германия. Това съобщи германският канцлер Фридрих Мерц, който е финализиран сделката в рамките на приключилата вчера среща на върха на НАТО в Анкара.

Германия не разполага с ракети с голям обсег и оповести планове за закупуване на ракетите "Томахоук" и пусковите установки за тях още през миналата година. Но досега САЩ не бяха дали окончателен отговор. По-рано тази година Вашингтон отмени разполагането на свои далекобойни ракети в бази в Германия, заради недостатъчни наличности.

Разполагането им беше договорено през 2024 г. между бившия американс От галерияки президент Джо Байдън и бившия канцлер Олаф Шолц. Ракетите с обсег до територията на Русия трябваше да засилят възпиращия капацитет на Германия и Европа до производството на собствени такива ракети.