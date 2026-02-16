БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ прескочи плейофите след трета победа в групата на олимпийския турнир

Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Американците надиграха Германия с 5:1 и се класираха директно за четвъртфиналите в Милано

сащ прескочи плейофите трета победа групата олимпийския турнир
Отборът на САЩ записа трета победа в груповата фаза на мъжкия турнир по хокей на лед на Зимните олимпийски игри в Милано, след като се наложи категорично над Германия с 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Така американците оглавиха Група C и си осигуриха директно място на четвъртфиналите, прескачайки плейофния кръг.

Форматът на турнира предвижда първите четири отбора в общото класиране след груповата фаза да продължат директно напред, докато останалите осем състава играят допълнителни плейофи за място сред най-добрите осем.

Срещата между САЩ и Германия бе с директен залог за първата позиция в потока. Американците решиха всичко с силна игра в атака, като с основен принос бе Остън Матюс. Той реализира две попадения и добави асистенция, като се разписа за 2:0 и 5:0.

Първият гол падна девет секунди преди края на откриващата третина, когато Зак Веренски се възползва от подаване на Матюс. В началото на втория период Матюс удвои при числено превъзходство, а до края на частта Брок Фейбър направи резултата класически след комбинация с Брадли Ткачък и Матю Ткачък.

След паузата Тейдж Томпсън покачи на 4:0, а Матюс оформи своята лична вечер с втори гол за 5:0. Почетното попадение за германците реализира Тим Щулце.

На четвъртфиналите САЩ ще срещнат победителя от двойката Швеция – Латвия, докато Германия ще играе плейоф срещу Франция за място сред най-добрите осем.

В другия мач от групата Дания се наложи над Латвия с 4:2 и завърши на трето място в потока.

