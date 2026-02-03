БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
САЩ ще намалят митата за Индия

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Делхи се ангажира с отказ от руския петрол

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че ще намали митата върху вноса на индийски стоки след ангажимент от страна на Делхи да спре да купува руски петрол.

Тръмп обяви споразумението с пост в социалната си мрежа Truth Social след телефонен разговор с индийския премиер Нарендра Моди. По думите на американския президент, Вашингтон ще намали митата върху индийски стоки на 18 процента.

В замяна Индия се е ангажирала също да намали митата си за американски стоки и да купува "повече петрол от Съединените щати и евентуално Венецуела." Споразумението включва и покупката на американски енергийни, технологични, селскостопански и други продукти. Според индийски правителствен представител цитиран от Ройтерс, Индия ще купува и стоки от отбранителната, фармацевтичната и авиоиндустрията.

