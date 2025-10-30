Сасуоло се справи с Каляри в Серия А

Сасуоло победи с 2:1 като гост Каляри в мач от междинния девети кръг в Серия А.

Попадение на Себастиано Еспозито от домакините не беше признато заради засада в 28-ата минута, а халфът Арман Лориенте откри резултата в полза на отбора от Емилия-Романя девет минути след почивката.

Андреа Пинамонти също се разписа в 65-ата минута, докато Еспозито беше точен за Каляри малко повече от четвърт час преди изтичане на редовното време на срещата.

Това е първи успех за Сасуоло при гостуване срещу този противник от септември 2017 година насам. "Зелено-черните" са на десето място в класирането с 13 точки, докато Каляри има 9 пункта на 14-ата позиция в Серия А.