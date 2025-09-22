Сблъсъци на антиимигрантски протест в Нидерландия

В Нидерландия премиерът Дик Схоф остро осъди протестите срещу имиграцията в Хага, прераснали в сблъсъци с полицията. Пострадаха най-малко двама полицаи, а над 30 души бяха арестувани.

Над 1500 демонстранти блокираха високоскоростен път. Хвърлени бутилки и камъни срещу полицията бяха посрещнати със сълзотворен газ и водни оръдия. Кметът на Хага Ян ван Занен определи ситуацията като „безпрецедентна“, а местните власти не изключват нови арести.

Крайнодесният политик Герт Вилдерс, известен с антиимигрантските си позиции, бе поканен да говори на протеста, но отказа, осъждайки „хулиганските прояви“. Организаторите настояваха за по-строга миграционна политика и ограничаване на броя на търсещите убежище.

Паралелно, в Утрехт се проведе марш в защита на свободата на словото, където участници предупредиха за засилваща се политическа цензура и натиск върху автори и книги.





