Сдружение "Дойран 2025" внесе над 300 000 подписа с осем искания за национален референдум

Сдружение "Дойран 2025" внесе в парламента 34 папки с 15 182 бланки, като с депозираните на 28 октомври 2025 г. 200 000 подписи, са събрани над 300 000, съобщи адвокат Румяна Ченалова. Общо 8 са исканията за провеждане на национален референдум.

От сдружението предлагат едномесечния срок за едновременната употреба на лев и евро да се удължи до максималните 6 месеца, в които банкнотите и монетите няма да бъдат унищожени. Настояват и за олекотяване на процедурата за провеждане на национално допитване.

Искането на сдружението е да бъдат включени също въпроси за условията как да се провежда референдум и колко подписа е необходимо да бъдат събрани. Въпросите включват още "Желаете ли България да прекрати членството си в Европейския съюз?" и "Желаете ли България да прекрати членството си в еврозоната?".