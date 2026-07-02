Седмица след трагедията "Тракия": Пред БНТ говорят спешните медици от тежката катастрофа

Жестоката катастрофа на автомагистрала „Тракия", при която загинаха две деца футболисти от школата на „Славия", и бащата на едното от тях, разтърси цялата страна. Сред първите, озовали се на мястото, са два екипа на Центъра за спешна медицинска помощ в Ямбол.

24 юни по обед. В Ямболската Спешната помощ постъпва сигнал за катастрофа на автомагистрала „Тракия".

Първоначалната информация е за един пострадал. Минути по-късно става ясно, че трагедията е много по-голяма.

Светла Шанова, медицинска сестра в ЦСМП - Ямбол: „Може би в рамките на две минути пристегна сигнал, че има и други пострадали. И веднага беше изпратен реанимационният ни екип, който тръгна в рамките на тези две минути."

Пристигналите на място екипи се натъкват на гледка, която и днес трудно описват с думи.

Николай Николов, шофьор на реанимационен екип Ямбол: "Това е един от най-тежки случаи, на които съм ходил. Гледката беше потресаваща... Жената, която беше отвън, също беше цялата в кръв."

Медици и случайни свидетели заедно се борят за живота на оцелелите.

Мария Русева, медицинска сестра ЦСМП - Ямбол: „Имаше жена, която в последствие се представи, че е медицинско лице, която беше мобилизирала мануално шията на жената. Поставихме твърда яка, носилка, венозен път, сатурация и по най-бързия начин жената беше отведена до СПО - Ямбол."

Светла Шанова, медицинска сестра в ЦСМП- Ямбол: „Наистина тежка катастрофа се оказа. И за това се изпрати и втора линейка. Да подкрепят колегите."

Вторият екип поема оцелелия мъж от премазаната кола - треньорът на починалите деца. Макар да е с мозъчно сътресение, той е в огромен шок от случилото се.

Наталия Колева, медицински фелдшер: „Той сподели, че отивахме на турнир. Приятелката ми, човекът беше в голям стрес. …..Държах му ръцете, беше много изплашен… По принцип, когато се случва нещо такова, хората губят спомен. От силния шок. И той не помнеше, даже питаше какво се случи."

Трагедията с три жертви, две от който деца, не се преживява лесно от спешните медици.

Николай Николов, шофьор на реанимационен екип Ямбол: „Още не мога да свикна, когато има деца пострадали. Много е трудно. Изживява се всеки ден."

Мария Русева, медицинска сестра: „Винаги имаме тежки случаи, които просто не можеш да ги изтриеш от съзнанието си и не можеш да ги забравиш. Травмата е голяма, но работата ни е такава... Ние сме преди всичко майки, хора и тогава медицински лица. Зле се чувстваме. Има загинали деца."

За тях всеки сигнал означава едно - борба за живот. Битка, която понякога се оказва неравна.