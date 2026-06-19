Селекционерът на Германия Алекс Мумбру застава начело и на Виртус Болоня

Италианският Виртус Болоня назначи националния селекционер по баскетбол на Германия Алекс Мумбру за нов старши треньор.

Мумбру, който спечели последното европейско първенство с германския държавен тим, ще продължи да води Германия, като същевременно ще изпълнява и задълженията си във Виртус Болоня - отборът, с който ще се завърне в Евролигата.

По този начин 47-годишният каталунски специалист отново става част от елита на клубния баскетбол, след като между 2022-а и 2024 година бе начело на испанския Валенсия.