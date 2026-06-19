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Селекционерът на Германия Алекс Мумбру застава начело и на Виртус Болоня

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Мумбру, ще продължи да води националния тим на Германия, с когото спечели последното европейско първенство по баскетбол

селекционерът германия алекс мумбру застава начело виртус болоня
Снимка: БТА
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Италианският Виртус Болоня назначи националния селекционер по баскетбол на Германия Алекс Мумбру за нов старши треньор.

Мумбру, който спечели последното европейско първенство с германския държавен тим, ще продължи да води Германия, като същевременно ще изпълнява и задълженията си във Виртус Болоня - отборът, с който ще се завърне в Евролигата.

По този начин 47-годишният каталунски специалист отново става част от елита на клубния баскетбол, след като между 2022-а и 2024 година бе начело на испанския Валенсия.

#Виртус Болоня  #Алекс Мумбру

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