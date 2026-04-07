Селин Дион добави шест нови дати за концерти в Париж

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:55 мин.
селин дион добави шест дати концерти париж
Шест допълнителни концерта бяха добавени към вече обявените десет за завръщането на сцената на Селин Дион в Париж през септември и октомври. Това съобщи екипът на канадската певица в първия ден от предварителната продажба на билети.

Новите концерти ще бъдат на 18 и 25 септември, както и на 2, 9, 16 и 17 октомври, се посочва на официалния сайт на Дион. С допълнителните дати обявените досега концерти в Париж на канадската звезда стават 16.

Селин Дион планира петседмично пребиваване във френската столица, което ще започне на 12 септември. Концертите ще бъдат в дните сряда, петък и събота.

На 30 март, когато отбеляза 58-ия си рожден ден, звездата обяви завръщането си на сцената във видеоклип и чрез съобщения, прожектирани върху Айфеловата кула.

Селин Дион прекара шест години далече от публиката заради пандемията от COVID-19 и продължителни здравословни проблеми. От 2022 г. тя страда от рядко и нелечимо неврологично заболяване, известно като Синдром на скования човек.

След наплив от фенове, които се записаха за мащабна лотария, даваща достъп до днешната предварителна продажба на билети, общата продажба ще започне в петък.

На 17 април Селин Дион ще представи нова песен, написана от Жан-Жак Голдман, който стои зад D'eux – най-продаваният франкофонски албум в света с около 10 милиона копия, отбелязва Франс прес.

