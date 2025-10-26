Селта Виго измъкна трите точки при гостуването си на Осасуна

Селта Виго победи с 3:2 като гост Осасуна в мач от десетия кръг на Ла Лига.

Феран Жутгла даде аванс в полза на "небесносините" в 26-ата минута, но Анте Будимир се разписа в 37-ата минута и в допълнителното време на първата част, за да направи обрат за отбора от Памплона.

Жутгла отново беше точен в 69-ата минута и изравни, а 10 минути след това хърватинът Будимир пропусна дузпа.

Три минути преди изтичане на редовното време на срещата Пабло Дуран реализира решителния гол в полза на Селта. Тимът от Виго има 10 точки на 13-то място в класирането. Осасуна е със същия актив на 14-та позиция.