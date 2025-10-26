БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Селта Виго измъкна трите точки при гостуването си на Осасуна

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
"Небесносините" изпревариха днешния си съперник от 13-ата позиция.

Селта Виго
Снимка: БГНЕС
Селта Виго победи с 3:2 като гост Осасуна в мач от десетия кръг на Ла Лига.

Феран Жутгла даде аванс в полза на "небесносините" в 26-ата минута, но Анте Будимир се разписа в 37-ата минута и в допълнителното време на първата част, за да направи обрат за отбора от Памплона.

Жутгла отново беше точен в 69-ата минута и изравни, а 10 минути след това хърватинът Будимир пропусна дузпа.

Три минути преди изтичане на редовното време на срещата Пабло Дуран реализира решителния гол в полза на Селта. Тимът от Виго има 10 точки на 13-то място в класирането. Осасуна е със същия актив на 14-та позиция.

#Ла Лига 2025/26 #ФК Селта Виго #ФК Осасуна

