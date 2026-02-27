Семейство Клинтън дават показания по аферата "Епстийн"

За първи път бивш президент на Съединените щати ще бъде изслушан пред комисия на Конгреса
За първи път бивш президент на Съединените щати се явява за показания пред Конгреса. Бил Клинтън ще бъде изслушан от разследващата комисия в Конгреса във връзка със случая "Епстийн". Клинтън признава, че имал контакти в миналото с Джефри Епстийн, но отрича да е знаел за сексуалните му престъпления.
Ден преди него показания даде и съпругата на Клинтън - Хилари, която отрече въобще да познава Епстийн. Хилари Клинтън заяви, че пътуванията на съпруга ѝ с Епстийн са били във връзка с благотворителни мероприятия. Самата тя е била в контакт единствено с довереницата на Епстийн - Гилейн Максуел, която в качеството си на светска личност е присъствала на сватбата на дъщерята на семейство Клинтън - Челси, през 2010 г.
В продължение на седем часа Хилъри Клинтън отговаря на въпроси пред комисията към Камарата на представителите. След изслушването бившият държавен секретар и кандидат за президент на Съединените щати беше категорична.
Хилари Клинтън, бивш държавен секретар на САЩ: "Не знам колко пъти трябваше да кажа, че не познавам Джефри Епстийн. Никога не съм била на неговия остров, нито в неговия дом или офиси."
Според Хилъри Клинтън, ако комисията иска да научи истината за Епстийн, трябва директно да се обърне към настоящия президент Доналд Тръмп. Запитана дали е 100% сигурна, че съпругът ѝ - 42-ият президент на Съединените щати Бил Клинтън, не е знаел нищо за сексуалните престъпления на Епстийн, тя отговори:
Хилари Клинтън, бивш държавен секретар на САЩ: "Да, точно така. Хронологически, връзката, която той е имал с Епстийн, е приключила няколко години преди престъпната дейност да излезе наяве."
Изслушването, което протече при закрити врата, беше за кратко прекъснато, след като в мрежите изтече снимка на Хилари Клинтън в нарушение на правилата на разследващата комисия на Конгреса. Автор на снимката се оказа представителката на републиканците от щата Колорадо Лорън Боубърт и беше публикувана от инфлуенсъра консерватор Бени Джонсън.
Лорън Боубърт, представител на Републиканската партия в Конгреса: "Не си спомням нищо за снимката."
Хилари Клинтън заяви, че е отговаряла възможно най-изчерпателно, а председателят на комисията - републиканецът Джеймс Комър, определи изслушването като продуктивно.
Джеймс Комър, председател на надзорната комисия: "Научихме много. На доста от въпросите, които зададохме, не получихме задоволителни отговори. Но продължаваме."
Робърт Гарсия, представител на Демократическата партия: "Искаме да отправим ясно искане - пълният и нередактиран препис на въпросите и отговорите да бъде публикуван в рамките на 24 часа. Американският народ има право да знае какви въпроси са ѝ били зададени и как е отговорила. Самата тя поиска пресата и обществеността да бъдат допуснати до изслушването, но ѝ беше отказано."
Демократите обвиняват администрацията на Тръмп, че избирателно е задържала материали от общо трите милиона документи по случая "Епстийн", за да предпази президента от разследване. Твърдението е, че има записи на жена, която обвинява Тръмп в сексуално малтретиране докато е била непълнолетна.
Изслушванията на семейство Клинтън започнаха в Чапакуа, северно от Ню Йорк, където влиятелната двойка от редиците на демократите има къща.