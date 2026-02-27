Семейство Клинтън дават показания по аферата "Епстийн"

За първи път бивш президент на Съединените щати се явява за показания пред Конгреса. Бил Клинтън ще бъде изслушан от разследващата комисия в Конгреса във връзка със случая "Епстийн". Клинтън признава, че имал контакти в миналото с Джефри Епстийн, но отрича да е знаел за сексуалните му престъпления.

Ден преди него показания даде и съпругата на Клинтън - Хилари, която отрече въобще да познава Епстийн. Хилари Клинтън заяви, че пътуванията на съпруга ѝ с Епстийн са били във връзка с благотворителни мероприятия. Самата тя е била в контакт единствено с довереницата на Епстийн - Гилейн Максуел, която в качеството си на светска личност е присъствала на сватбата на дъщерята на семейство Клинтън - Челси, през 2010 г.

В продължение на седем часа Хилъри Клинтън отговаря на въпроси пред комисията към Камарата на представителите. След изслушването бившият държавен секретар и кандидат за президент на Съединените щати беше категорична.

Хилари Клинтън, бивш държавен секретар на САЩ: "Не знам колко пъти трябваше да кажа, че не познавам Джефри Епстийн. Никога не съм била на неговия остров, нито в неговия дом или офиси."

Според Хилъри Клинтън, ако комисията иска да научи истината за Епстийн, трябва директно да се обърне към настоящия президент Доналд Тръмп. Запитана дали е 100% сигурна, че съпругът ѝ - 42-ият президент на Съединените щати Бил Клинтън, не е знаел нищо за сексуалните престъпления на Епстийн, тя отговори:

Хилари Клинтън, бивш държавен секретар на САЩ: "Да, точно така. Хронологически, връзката, която той е имал с Епстийн, е приключила няколко години преди престъпната дейност да излезе наяве."

Изслушването, което протече при закрити врата, беше за кратко прекъснато, след като в мрежите изтече снимка на Хилари Клинтън в нарушение на правилата на разследващата комисия на Конгреса. Автор на снимката се оказа представителката на републиканците от щата Колорадо Лорън Боубърт и беше публикувана от инфлуенсъра консерватор Бени Джонсън.

Лорън Боубърт, представител на Републиканската партия в Конгреса: "Не си спомням нищо за снимката."

Хилари Клинтън заяви, че е отговаряла възможно най-изчерпателно, а председателят на комисията - републиканецът Джеймс Комър, определи изслушването като продуктивно.

Джеймс Комър, председател на надзорната комисия: "Научихме много. На доста от въпросите, които зададохме, не получихме задоволителни отговори. Но продължаваме." Робърт Гарсия, представител на Демократическата партия: "Искаме да отправим ясно искане - пълният и нередактиран препис на въпросите и отговорите да бъде публикуван в рамките на 24 часа. Американският народ има право да знае какви въпроси са ѝ били зададени и как е отговорила. Самата тя поиска пресата и обществеността да бъдат допуснати до изслушването, но ѝ беше отказано."

Демократите обвиняват администрацията на Тръмп, че избирателно е задържала материали от общо трите милиона документи по случая "Епстийн", за да предпази президента от разследване. Твърдението е, че има записи на жена, която обвинява Тръмп в сексуално малтретиране докато е била непълнолетна.

Изслушванията на семейство Клинтън започнаха в Чапакуа, северно от Ню Йорк, където влиятелната двойка от редиците на демократите има къща.