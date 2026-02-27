БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Семейство Клинтън дават показания по аферата "Епстийн"

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Запази

За първи път бивш президент на Съединените щати ще бъде изслушан пред комисия на Конгреса

семейство клинтън дават показания аферата епстийн
Слушай новината

За първи път бивш президент на Съединените щати се явява за показания пред Конгреса. Бил Клинтън ще бъде изслушан от разследващата комисия в Конгреса във връзка със случая "Епстийн". Клинтън признава, че имал контакти в миналото с Джефри Епстийн, но отрича да е знаел за сексуалните му престъпления.

Ден преди него показания даде и съпругата на Клинтън - Хилари, която отрече въобще да познава Епстийн. Хилари Клинтън заяви, че пътуванията на съпруга ѝ с Епстийн са били във връзка с благотворителни мероприятия. Самата тя е била в контакт единствено с довереницата на Епстийн - Гилейн Максуел, която в качеството си на светска личност е присъствала на сватбата на дъщерята на семейство Клинтън - Челси, през 2010 г.

В продължение на седем часа Хилъри Клинтън отговаря на въпроси пред комисията към Камарата на представителите. След изслушването бившият държавен секретар и кандидат за президент на Съединените щати беше категорична.

Хилари Клинтън, бивш държавен секретар на САЩ: "Не знам колко пъти трябваше да кажа, че не познавам Джефри Епстийн. Никога не съм била на неговия остров, нито в неговия дом или офиси."

Според Хилъри Клинтън, ако комисията иска да научи истината за Епстийн, трябва директно да се обърне към настоящия президент Доналд Тръмп. Запитана дали е 100% сигурна, че съпругът ѝ - 42-ият президент на Съединените щати Бил Клинтън, не е знаел нищо за сексуалните престъпления на Епстийн, тя отговори:

Хилари Клинтън, бивш държавен секретар на САЩ: "Да, точно така. Хронологически, връзката, която той е имал с Епстийн, е приключила няколко години преди престъпната дейност да излезе наяве."

Изслушването, което протече при закрити врата, беше за кратко прекъснато, след като в мрежите изтече снимка на Хилари Клинтън в нарушение на правилата на разследващата комисия на Конгреса. Автор на снимката се оказа представителката на републиканците от щата Колорадо Лорън Боубърт и беше публикувана от инфлуенсъра консерватор Бени Джонсън.

Лорън Боубърт, представител на Републиканската партия в Конгреса: "Не си спомням нищо за снимката."

Хилари Клинтън заяви, че е отговаряла възможно най-изчерпателно, а председателят на комисията - републиканецът Джеймс Комър, определи изслушването като продуктивно.

Джеймс Комър, председател на надзорната комисия: "Научихме много. На доста от въпросите, които зададохме, не получихме задоволителни отговори. Но продължаваме."

Робърт Гарсия, представител на Демократическата партия: "Искаме да отправим ясно искане - пълният и нередактиран препис на въпросите и отговорите да бъде публикуван в рамките на 24 часа. Американският народ има право да знае какви въпроси са ѝ били зададени и как е отговорила. Самата тя поиска пресата и обществеността да бъдат допуснати до изслушването, но ѝ беше отказано."

Демократите обвиняват администрацията на Тръмп, че избирателно е задържала материали от общо трите милиона документи по случая "Епстийн", за да предпази президента от разследване. Твърдението е, че има записи на жена, която обвинява Тръмп в сексуално малтретиране докато е била непълнолетна.

Изслушванията на семейство Клинтън започнаха в Чапакуа, северно от Ню Йорк, където влиятелната двойка от редиците на демократите има къща.

#случаят "Епстийн"

Последвайте ни

ТОП 24

Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
1
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър
3
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
4
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
5
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000 евро
6
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: САЩ и Канада

Случаят "Епстийн": Бил Клинтън дава показания
Случаят "Епстийн": Бил Клинтън дава показания
Поредният кръг преговори между САЩ и Иран: Има ли шанс за споразумение? Поредният кръг преговори между САЩ и Иран: Има ли шанс за споразумение?
Чете се за: 03:37 мин.
САЩ забавят продажбата на "Лукойл", за да окажат натиск върху Русия за преговорите за мир САЩ забавят продажбата на "Лукойл", за да окажат натиск върху Русия за преговорите за мир
Чете се за: 00:57 мин.
Хилари Клинтън даде показания за аферата "Епстийн" Хилари Клинтън даде показания за аферата "Епстийн"
Чете се за: 01:00 мин.
След стрелбата в Куба: Властите съобщиха, че са осуетили терористично нападение След стрелбата в Куба: Властите съобщиха, че са осуетили терористично нападение
Чете се за: 03:47 мин.
Бъдещето на Украйна: Делегация от Киев се среща с пратениците от САЩ Бъдещето на Украйна: Делегация от Киев се среща с пратениците от САЩ
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Освободиха директора на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ Иванка Динева
Освободиха директора на Изпълнителна агенция „Медицински...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване натиска на високите сметки за ток Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване натиска на високите сметки за ток
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Взаимни обвинения в парламента за това кой е виновен за високата цена на тока и водата Взаимни обвинения в парламента за това кой е виновен за високата цена на тока и водата
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
За 20-и път: Отложиха делото за смъртта на 14-годишния Филип За 20-и път: Отложиха делото за смъртта на 14-годишния Филип
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Споразумението Меркосур временно влиза в сила
Чете се за: 02:52 мин.
По света
КНСБ: Цените се „стабилизират“, но надценките по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ