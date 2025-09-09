БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Семен Новиков пропуска световното по борба заради решение на федерацията

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Олимпийският шампион в класическия стил от Париж 2024 внесе яснота около ситуацията си с изявление в социалните мрежи.

Семен Новиков
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Семен Новиков излезе с изявление на английски в социалните мрежи, в което написа, че въпреки че е шампион, няма да бъде на предстоящото световно първенство по борба в Загреб заради решение на федерацията.

В хърватската столица страната ни ще бъде представена от петима борци в класическия стил - Николай Вичев, Петър Горняшки, Стоян Кубатов, Дейвид Димитров и Йоан Димитров. В Загреб обаче няма да бъдат олимпийският шампион от Париж и европейският първенец за тази година Кирил Милов.

Причина за тяхната липса е нежеланието им да провеждат централизирана подготовка при новия селекционер Стоян Добрев.

Ето какво написа Новиков в Инстаграм:

"Понякога спортистите пропускат важни състезания поради здравословни или семейни проблеми, а понякога и поради лоши решения на своите ръководители.

За съжаление, няма да се състезавам на предстоящото световно първенство, въпреки че спечелих националното първенство на България и станах сребърен медалист на европейското първенство през 2025 г.

Решението беше взето от Българската федерация по борба и треньорите на националния отбор. Подобен експеримент вече беше направен на Световното първенство за младежи до 20 години преди месец и резултатът - нула медали.

Трудно е да пропуснеш толкова важно състезание, но може би е било писано да бъде така.

Благодаря на всички за подкрепата!", написа олимпийският шампион от Париж 2024.

БНТ ще излъчи всичко най-интересно от световното първенство по борба, което ще се проведе от 14 до 21 септември.

#световно първенство по борба 2025 г. #Семен Новиков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
2
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
3
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие...
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания и катастрофи по магистралите
4
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания...
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
5
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено положение
6
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Борба

Българските боксьори заминават за световното първенство с високи очаквания
Българските боксьори заминават за световното първенство с високи очаквания
Магомед Рамазанов претърпя операция на ръката и ще пропусне световното първенство Магомед Рамазанов претърпя операция на ръката и ще пропусне световното първенство
Чете се за: 01:30 мин.
БФ Борба възстанови 314 570,05 лв. на Министерството на младежта и спорта БФ Борба възстанови 314 570,05 лв. на Министерството на младежта и спорта
Чете се за: 01:37 мин.
Президентът на UWW Ненад Лалович: България доказа, че е една от най-важните родини на спорта борба Президентът на UWW Ненад Лалович: България доказа, че е една от най-важните родини на спорта борба
Чете се за: 02:02 мин.
България остана без медал от световния шампионат по борба за младежи и девойки до 20 г. България остана без медал от световния шампионат по борба за младежи и девойки до 20 г.
Чете се за: 00:32 мин.
Кристиян Миленков ще се бори за бронз на световния шампионат за младежи и девойки до 20 г. Кристиян Миленков ще се бори за бронз на световния шампионат за младежи и девойки до 20 г.
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители
Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино във водите на река Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино във водите на река
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Повдигат по-тежко обвинение на причинилия катастрофата с АТВ в...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Премиерът Желязков откри паметник на княз Батенберг в Подгорица
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Продължава израелската офанзива в Газа
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ