Семен Новиков пропуска световното по борба заради решение на федерацията

Семен Новиков излезе с изявление на английски в социалните мрежи, в което написа, че въпреки че е шампион, няма да бъде на предстоящото световно първенство по борба в Загреб заради решение на федерацията.

В хърватската столица страната ни ще бъде представена от петима борци в класическия стил - Николай Вичев, Петър Горняшки, Стоян Кубатов, Дейвид Димитров и Йоан Димитров. В Загреб обаче няма да бъдат олимпийският шампион от Париж и европейският първенец за тази година Кирил Милов.

Причина за тяхната липса е нежеланието им да провеждат централизирана подготовка при новия селекционер Стоян Добрев.

Ето какво написа Новиков в Инстаграм:

"Понякога спортистите пропускат важни състезания поради здравословни или семейни проблеми, а понякога и поради лоши решения на своите ръководители. За съжаление, няма да се състезавам на предстоящото световно първенство, въпреки че спечелих националното първенство на България и станах сребърен медалист на европейското първенство през 2025 г. Решението беше взето от Българската федерация по борба и треньорите на националния отбор. Подобен експеримент вече беше направен на Световното първенство за младежи до 20 години преди месец и резултатът - нула медали. Трудно е да пропуснеш толкова важно състезание, но може би е било писано да бъде така. Благодаря на всички за подкрепата!", написа олимпийският шампион от Париж 2024.

БНТ ще излъчи всичко най-интересно от световното първенство по борба, което ще се проведе от 14 до 21 септември.