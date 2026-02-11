Септември се раздели със Славко Матич

Септември остана без треньор. На поста вече не е Славко Матич, обявиха официално от клуба. Столичният отбор и сърбинът се разделиха по взаимно съгласие.

Освен това с наставника си заминава и неговия асистент в лицето на Мирослав Васич, който бе част от щаба. За Матич това се оказа втори престой начело на столичния тим.

„Благодарим на Славко Матич и Мирослав Васич за отдадеността, коректността и усилията им в името на #Септември. Пожелаваме им здраве, нови предизвикателства и бъдещи успехи – както на терена, така и извън него“, написаха от Септември на своята страница в социалните мрежи.