БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сериозен технически проблем затвори за полети въздушното пространство на Гърция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази
сериозен технически проблем затвори полети въздушното пространство гърция
Слушай новината

Сериозен технически проблем е възникнал тази сутрин в цялото гръцко въздушно пространство, като е направил невъзможно излитането и кацането на самолети както на най-голямото летище в страната - международното летище "Елефтериос Венизелос" в Атина, така и на регионалните летища, съобщава държавната телевизия ЕРТ.

Проблемът е започнал в 9.35 ч. сутринта и според информациите е свързан с централните системи за радиокомуникация на Центъра на контрол на въздушното движение в Атина. Поради тази причина цялата зона на отговорност на центъра е била затворена за полети.

Обслужват се само полетите, които вече са във въздуха.

Гръцката Служба за гражданско въздухоплаване в сътрудничество с телекомуникационния оператор "Козмоте" работи за установяването на проблема и за възможно най-бързото възстановяване на нормалната работа на комуникационните системи. Засега няма яснота колко дълго ще отнеме това.

#Гърция #въздушно пространство

Последвайте ни

ТОП 24

Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
1
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
2
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Членството в еврозоната: Повече чуждестранни инвестиции се очакват у нас
3
Членството в еврозоната: Повече чуждестранни инвестиции се очакват...
След проверка на НАП и КЗП: Глоба за голям хранителен магазин в Пловдив заради завишени цени
4
След проверка на НАП и КЗП: Глоба за голям хранителен магазин в...
Тръмп публикува снимка със задържания венецуелски президент Мадуро
5
Тръмп публикува снимка със задържания венецуелски президент Мадуро
Как се стигна до ескалацията на напрежението между САЩ и Венецуела?
6
Как се стигна до ескалацията на напрежението между САЩ и Венецуела?

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
3
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
4
Почина великият Димитър Пенев
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с призив за монети
6
"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с...

Още от: Балкани

Български рибар е загинал в Северна Гърция, след като лодката му се преобърнала от силния вятър
Български рибар е загинал в Северна Гърция, след като лодката му се преобърнала от силния вятър
Бурни ветрове създават проблеми за движението на фериботите в Гърция Бурни ветрове създават проблеми за движението на фериботите в Гърция
Чете се за: 01:20 мин.
Над половин милион души в Истанбул участваха в шествие в подкрепа на Газа Над половин милион души в Истанбул участваха в шествие в подкрепа на Газа
Чете се за: 04:25 мин.
Нови тол такси в Гърция, с 23% по-скъпо ще ни струва пътуването до гръцкото море Нови тол такси в Гърция, с 23% по-скъпо ще ни струва пътуването до гръцкото море
Чете се за: 00:50 мин.
Засилени мерки за сигурност в Истанбул за Нова година Засилени мерки за сигурност в Истанбул за Нова година
Чете се за: 01:42 мин.
Босна и Херцеговина легализира използването на марихуана за медицински цели Босна и Херцеговина легализира използването на марихуана за медицински цели
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец (СНИМКИ)
Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец (СНИМКИ)
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Близо 800 екипи на "Пътна полиция" контролират движението обратно към големите градове Близо 800 екипи на "Пътна полиция" контролират движението обратно към големите градове
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Как беше осъществена операцията по задържането на Мадуро и какво следва? Как беше осъществена операцията по задържането на Мадуро и какво следва?
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Белият дом и Държавният депертамент с абстрактни мемета за операцията във Венецуела Белият дом и Държавният депертамент с абстрактни мемета за операцията във Венецуела
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Стотици отдават почит на легендарния Димитър Пенев пред стадион...
Чете се за: 00:37 мин.
Български футбол
Продължават проверките на НАП и КЗП във връзка с въвеждането на еврото
Чете се за: 02:25 мин.
Икономика
След въвеждането на еврото: Загуби за хиляди левове в градския...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Цената на храната в училищата: Има ли притеснения сред родители и...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ