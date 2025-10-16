Сезонът за Ема Радукану приключи

Бившата шампионка от Откритото първенство на САЩ Ема Радукану ще прекрати сезона си преждевременно, след като се оттегли от последните си две планирани събития в Токио и Хонконг поради физически проблеми, съобщиха британските медии.

Радукану загуби с 6:3, 4:6, 1:6 от китайката Чжу Лин в първия си мач в Нинбо във вторник, като изпитваше проблеми с гърба, седмица след като 22-годишната тенисистка се отказа от срещата си с Ан Ли, докато изоставаше с 1:6, 1:4 в Ухан.

Британските медии съобщиха, че тя ще продължи да работи с испанския треньор Франсиско Роиг преди следващия сезон, след поредица от промени в отбора й през последните сезони.

Ръдукану се бори с проблеми с формата и физическата си подготовка след единствения си триумф от Големия шлем като тийнейджърка на US Open през 2021 година.