Сезонът за Кристиан Ромеро приключи

Защитникът на Тотнъм Кристиан Ромеро няма да играе повече този сезон заради контузия на коляното. Това съобщи мениджърът на лондончани Роберто Де Дзерби, без да уточни срока на отсъствието му два месеца преди началото на световното първенство.

"Наистина съжалявам за него", каза италианският специалист на пресконференцията си преди домакинския мач с Брайтън, който ще е ключов в борбата за оцеляване на лондонския тим.

Отборът от северен Лондон няма победа вече в 14 срещу във Висшата лига и е на 18-о място в класирането, като изостава на две точки от първия над чертата Уест Хем. До края на първенството има шест кръга.

В първия си мач начело на Тотнъм бившият треньор на Олимпик Марсилия допусна загуба от Съндърланд с 0:1. По време на този мач Ромеро контузи коляното си.

Централният защитник на Тотнъм има 49 мача за Аржентина, който на Световното първенство е в Група "J" заедно с тимовете на Австрия, Алжир и Йордания.