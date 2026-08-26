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Шампионска лига: АЕК Атина - Левски (ГАЛЕРИЯ)

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Снимки: Startphoto.bg

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК АЕК Атина #ПФК Левски София

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