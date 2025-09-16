Шефът на ВиК - Ловеч инж. Данаил Събевски подаде оставка

Директорът на ВиК - Ловеч инж. Данаил Събевски подаде оставка. Тя му беше поискана вчера от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

Като причина беше изтъкната липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на режим на водоподаване в Ловеч. Очаква се поста директор на ВиК - Ловеч да заеме заместникът на Събевски - Йордан Досев.

Поради продължителното засушаване и силното намаляване на дебита от водоизточниците и в Ловеч въведоха режим на водата от вчера, 15 септември. Водоподаването е осигурено от 06:00 до 23:00 часа.

Въвеждат се и други ограничения – забранява се ползването на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.