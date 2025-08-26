БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шестима българи излизат в първия ден на световното по джудо за кадети

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Запази

Първенството на планетата може да гледате от 27 до 31 август от 16:30 ч. по БНТ 3!

шестима българи излизат първия ден световното джудо кадети
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Шестима български състезатели излизат в първия ден на световното първенство по джудо за кадети в "Асикс Арена" в София. Жребият беше теглен днес в столичния хотел "Сенс".

При 50-килограмовите Цветелин Маринов започва срещу Рза Халили (Азербайджан). Българинът е носител на три медала от Европейски купи досега, пети в Европа тази година и осми в световната ранглиста, съобщават от БФ Джудо.

В същата категория ще има още един роден представител - Николай Данаилов, който до момента няма медали на международното татами. Неговият противник ще бъде американецът Самюел Абделмалек, трети на Панамериканското първенство.

При 55-килограмовите също ще има двама българи. Иво Галенков ще спори с Али Алмарзи (Кувайт), пети на азиатска купа през миналия сезон. Младият талант пък е пети на Младежкия олимпийски фестивал тази година, пети на Европейските купи в Гърция и Унгария през миналата година, взима и бронз в Теплице (Чехия) на Европейска купа през 2024-а.

В тази категория ще стартира и Емо Христов, който почива на старта. През миналия сезон той стана седми на европейската купа в Теплице, Чехия.

При кадетките ще има две българки при 44-килограмовите. Ема Василев досега няма медали на международната арена. Тя ще спори с Катарина Горанович (Сърбия), която на два пъти този сезон остана на крачка от подиума на европейски купи, пета в Чехия и в Полша. Тя спечели и сребро през миналата година в Словакия.

Ивон Тодорова ще излезе срещу Ювал Габай (Израел). Българката има две седми места до момента на европейски купи. Съперничката ѝ е с опит, в топ 10 е на света, а на младежкия олимпийски фестивал взе сребро този сезон. Тя също е европейка вицешампионка от тази година.

По време на жребия ​приветствие към гостите отправиха Лиса Алън, генерален секретар на Международната федерация по джудо (IJF), както и президентът на БФ Джудо Румен Стоилов. Присъстваха още селекционерът на националния тим и член на управата на БФ Джудо Георги Георгиев, както и Диана Максимова, завеждащ международната дейност на БФ Джудо.

Гости на първенството ще бъдат президентите на IJF Мариус Визер и на Европейската централа EJU Ласло Тот, които ще останат у нас до края на шампионата в неделя, когато са и отборните срещи.

Срещите стартират в сряда, 27 август, от 11:00 часа, а финалите са всеки ден от 16:30 часа.

Гледайте световното първенство по джудо за кадети на живо от "Асикс Арена" от 27 до 31 август!

