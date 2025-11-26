Шиникова с комфортен старт на турнир в Монастир

Националката на България за Били Джийн Кинг къп Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №4 елиминира квалификантката Джордин МакБрайд (САЩ) с категоричното 6:1, 6:2 за малко повече от час. Тя взе осем от първите девет гейма в мача и нямаше особени проблеми до края.

Така 33-годишната софиянка ще срещне за място на четвъртфиналите участващата с „уайлд кард“ 16-годишна Луна Вуйович (Сърбия).

В надпреварата на двойки българката и Анастасия Абанято (Италия), водачки в схемата, стартират по-късно днес директно от четвъртфиналите срещу Анук Вандевелде (Белгия) и Изабела Уонг (Великобритания).

В турнира поединично участва и Ива Иванова, но тя отпадна в първия кръг след поражение от украинката Маша Лазаренко с 6:7(3), 6:3, 5:7.

19-годишната Иванова е четвъртфиналистка на двойки заедно с Беатрис Зелтина (Латвия). Те ще срещнат утре при дуетите №4 Алиша Дюдъни (Великобритания) и Алина Гранвер (Швейцария).