Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Манама

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърди кортове в Манама (Бахрейн) с награден фонд 60 000 долара.

Шиникова и Витория Паганети (Италия) започнаха участието си с убедителна победа – 6:1, 6:3 срещу Екатерина Овчаренко (Русия) и Емили Уебли-Смит (Великобритания). Двубоят продължи точно един час.

Българката и италианката доминираха още в началото, като поведоха с 4:0 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част те реализираха три пробива и затвориха мача при 6:3.

В спор за място на полуфиналите Шиникова и Паганети ще се изправят срещу италианките Лиза Пигато и Камила Розатело.

В надпреварата на единично Изабела Шиникова отпадна във втория кръг на квалификациите, след като отстъпи с 6:3, 2:6, 3:6 пред рускинята Мария Калякина.