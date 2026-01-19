БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93...
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев...
Удължават грипната епидемия във Варна
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Манама

Спорт
Надпреварата е с награден фонд 60 000 долара.

изабела шиникова триумфира титлата шарм шейх
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърди кортове в Манама (Бахрейн) с награден фонд 60 000 долара.

Шиникова и Витория Паганети (Италия) започнаха участието си с убедителна победа – 6:1, 6:3 срещу Екатерина Овчаренко (Русия) и Емили Уебли-Смит (Великобритания). Двубоят продължи точно един час.

Българката и италианката доминираха още в началото, като поведоха с 4:0 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част те реализираха три пробива и затвориха мача при 6:3.

В спор за място на полуфиналите Шиникова и Паганети ще се изправят срещу италианките Лиза Пигато и Камила Розатело.

В надпреварата на единично Изабела Шиникова отпадна във втория кръг на квалификациите, след като отстъпи с 6:3, 2:6, 3:6 пред рускинята Мария Калякина.

# Изабелла Шиникова

Виктория Томова запази позиция в класацията на WTA
Виктория Томова запази позиция в класацията на WTA
Без промяна за Григор Димитров в ранглистата на ATP
Елизара Янева отстъпи на финала на турнир в Манчестър
Гергана Топалова отпадна на крачка от финала в Буенос Айрес
Елизара Янева се класира за финала на сингъл на турнир в Манчестър
Лидия Енчева отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир в Хургада
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият прочит и какво следва
Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93 години
Грипна епидемия в Бургас?
Испания потъва в траур
Закани и заплахи: Европа поема курс на твърдо противопоставяне на...
