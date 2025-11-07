БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Шиникова се класира за полуфиналите на двойки на турнир в Чехия

Спорт
Надпреварата е с награден фонд 30 хиляди долара.

Снимка: БФ Тенис
Българската тенисистка Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на двойки на турнира на твърди кортове в Либерец (Чехия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Шиникова и японката Маюка Айкауа, поставени под номер 3 в схемата, победиха Маркета Петружелова (Чехия) и Лиляна Гайдошова (Словакия) с 6:0, 6:3 за 50 минути на корта. Те спечелиха първите осем гейма в двубоя, в който доминираха изцяло.

В спор за място на финала двете ще играят по-късно днес с вторите поставени Луцие Хавличкова (Чехия) и Лучия Чирич Багарич (Хърватия).

