БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното...
Чете се за: 05:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шнайдер загря за US Open с титла в Монтерей

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

На финала се наложи в три сета над Екатерина Александрова.

Диана Шнайдер
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Диана Шнайдер спечели турнира на твърди кортове в Монтерей (Мексико) с награден фонд над 1 милион долара.

На финала третата поставена рускиня надигра втората в схемата нейна сънародничка Екатерина Александрова с 6:3, 4:6, 6:4 за два часа и 11 минути.

Шнайдер нямаше много проблеми в първия сет и един пробив бе достатъчен да го спечели с 6:3 , но се затрудни във втория, в който Александрова надделя с 6:4 след размяна на общо пет пробива.

Шнайдер си извоюва предимство в началото на третия сет, когато проби сервиса на противничката си за 2:0 и не изпусна аванса си до финалното 6:4.

Номер 12 в световната ранглиста Диана Шнайдер няма загуба в последните си пет финала в турнирите на WTA, добавяйки титлата от Монтерей към тези от Хонконг, Будапеща, Бад Хомбург и Хуа Хин миналата година.

#Диана Шнайдер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
1
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
2
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич
4
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич
Божидар Саръбоюков: Имам като цел резултат за световното в Токио, но ще го запазя за себе си и ще го покажа с действие
5
Божидар Саръбоюков: Имам като цел резултат за световното в Токио,...
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
6
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
4
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Тенис

Фучович с първа титла на твърди кортове
Фучович с първа титла на твърди кортове
Сорана Кърстя спечели турнира в Кливланд Сорана Кърстя спечели турнира в Кливланд
Чете се за: 01:30 мин.
Алекс Молчан триумфира на тенис турнира в София Алекс Молчан триумфира на тенис турнира в София
Чете се за: 01:30 мин.
Ан Ли отстрани втората поставена Синю Ван и ще играе за титлата на тенис турнира в Кливланд Ан Ли отстрани втората поставена Синю Ван и ще играе за титлата на тенис турнира в Кливланд
Чете се за: 01:05 мин.
Росица Денчева ще спори за титлата на двойки във Вербие Росица Денчева ще спори за титлата на двойки във Вербие
Чете се за: 00:52 мин.
Словак и австриец на финала на Чаланджъра в София Словак и австриец на финала на Чаланджъра в София
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
След гонката в Лозенец: Продължава издирването на шофьора, превозвал мигранти След гонката в Лозенец: Продължава издирването на шофьора, превозвал мигранти
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Слънчево време и ново затопляне в неделя Слънчево време и ново затопляне в неделя
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
В Плевен излизат на протест заради безводието В Плевен излизат на протест заради безводието
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Украински дрон предизвика пожар в АЕЦ "Курск"
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Интензивен е трафикът на граничния пункт "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
Чете се за: 13:07 мин.
Общество
Няма законово изискване коя валута да е изписана първо по време на...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ