ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Шофьор блъсна две жени на паркинг в Самоков, едната е с опасност за живота

от БНТ
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
полицията откри домашна нарколаборатория бургаския победа снимки
Снимка: БТА/Архив
Две възрастни жени са в болница, след като са блъснати от автомобил в Самоков, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София. Инцидентът е станал около 15.15 ч. вчера на паркинг в района на Туристическата градина.

На място полицейските служители изяснили, че При извършване на неправилна маневра с движение на заден ход, шофьорът е блъснал двете жени, които се намирали зад него.

Едната пострадала е на 91 години. Тя е оставена за наблюдение в местната болница, а другата - на 86 години, е настанена в реанимация в столична болница с тежки травми и наранявания. Тя е с опасност за живота.

На местопроизшествието е извършен оглед и е образувано досъдебно производство. Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.

#пътно произшествие #самоков

