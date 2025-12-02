Шофьор блъсна и уби жена на пешеходна пътека

73-годишна жена загина, след като беше блъсната на пешеходна пътека в беловското село Момина клисура. Сигналът за инцидента е подаден вчера в късния следобед в Районното управление в Септември, откъдето незабавно са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Медиците са констатирали смъртта на пешеходката на място.

Водачът, причинил тежкия инцидент, е напуснал местопроизшествието и се е укрил. За неговото издирване е сформиран разширен екип от служители на РУ–Септември, сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, отдел „Разследване“ при ОДМВР–Пазарджик, полицейски инспектори и експерти. По случая е уведомен дежурен прокурор от Окръжната прокуратура.

След активни действия през цялата нощ полицията е установила, че извършител е 28-годишен мъж от Якоруда. Той е задържан в ареста на РУ–Разлог, а автомобилът му – лек автомобил „Опел“ – е иззет. Направените тестове за алкохол и наркотици са отчели отрицателни проби, съобщи за БНТ говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.