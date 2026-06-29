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Шофьор удари тротоар до пешеходна пътека в Монтана

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
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шофьор уадри тротоар пешеходна пътека монтана
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Шофьор загуби контрол над автомобила си и се удари в тротоар до пешеходна пътека на оживено кръстовище в Монтана. Свидетели твърдят, че шофьорът е младеж с наскоро изкарана книжка.

Инцидентът е станал около 11.30 ч. В момента на катастрофата в района не е имало пешеходци.

На метри от инцидента се намира и сградата на Областната дирекция на МВР - Монтана и Районното управление. Кръстовището е изключително натоварено и от години тече обществен дебат за поставянето на светофарна уредба. До този момент не са предприети мерки, въпреки концентрацията на пътни произшествия на мястото.

#Катастрофа в Монтана #Монтана #катастрофа

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