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Шофьори: Дупка до дупка, а вдигат винетките

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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7 000 км са лошите пътища в страната

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Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 година и годишната винетка се предвижда да струва 64 евро и 50 цента вместо 49 евро и 60 цента. Тази такса остава най-изгодна за ползвателите на републиканската пътна мрежа. Цената на тримесечната ще бъде 35,90 евро, а на месечната 19,90 евро. Увеличението на винетките се очаква да влее в бюджета допълнително 53,3 млн. евро през 2026 г. и 31,7 млн. евро през 2027 г. Първокласен път, но на теория - дупка до дупка, вече на практика. Карим е от Пловдив, последното му минаване по отсечката, която свързва Вакарел с магистралата му струва скъпо.

Карим, шофьор: „Впредвид пътищата това е пълно безобразие, но и на протест да излезеш. Миналата седмица праснах предна дясна гума, надявам се да няма повече такива ексцесии.“

БНТ: „Колко ви струва това състояние на пътищата?“

- „Гумата беше към 80 евро с монтажа.“

Така се налага да минават шофьорите по този път - това е старият път към Пловдив, а според данните на регионалното министерство 35% от второкласната и третокласната пътна мрежа в страната или 7000 км са в незадоволително състояние. Допълнителният ресурс щял да бъде инвестиран в основни ремонти и рехабилитация на третокласни пътища. По един такъв на 300 км оттук се движи Неделя Неделчева, шофьор с 50 години стаж. Това е и най-бързата връзка от селото, в което живее, в община Две Могили, до Русе.

Неделя Неделчева, шофьор: „Оттук пътуваме, колите се чупят, гледам да избягам дупката - то едната, ако избягаш, в другата отиваш. Ходя гумите да оправям, да сменям, там момчето ме пита - защо са ти криви джантите?“

Винетката на Неделя е годишна - най-често купуваната. Иначе за 2025 година са продадени общо над 6.9 милиона броя електронни стикери, а събраните средства от винетки и толтакси са общо 551.1 милиона евро или 1.1 милиард лева. Въпреки че промените не касаят тежкотоварните камиони, а последно таксите за тях бяха вдигнати преди месец, шофьорите недоволстват от пътната мрежа. А някои участъци ще променят категорията си.

Артьом, шофьор на камион: „Трябва да има пътища. Ако има пътища - тогава могат да вдигат - защото пътища няма, а нафтата се вдигна, всичко се вдигна.“

Димитър Димитров, изп. директор на Камарата на превозвачите: „От 5 години цената на винетките не актуализирана. Единият е Проходът на републиката, другуят е„Карлово – Пловдив“, които ще бъдат по-висока категория, те ще станат първа категория. Тоест за тях на километър ще се заплаща по-висока такса, която е заложена.“

Планира се и увеличение на глобите за каране без винетка - също с 30%.

#цена на винетките #увеличение #шофьори

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