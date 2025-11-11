БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
"Буталата" се измъкнаха срещу Вашингтон.

Шоу на Кейд Кънингам спаси Детройт в НБА
Детройт Пистънс постигна успех със 137:135 срещу Вашингтон Уизардс след продължение в Националната баскетболна асоциация (НБА). Кейд Кънингам записа 46 точки и "трипъл-дабъл" при 14 успешни стрелби от 45 опита. Звездата на "буталата" се разписа и 16 пъти от наказателната линия, а към тях добави 11 асистенции, 12 борби и 5 отнети топки. Кънингам направи и рекорд на НБА за най-много пропуснати стрелби в един мач с 31, подобрявайки предишния от 30 на Коби Брайънт от 2002 година.

Тимът от Детройт се нуждаеше от тройка в последната секунда, дело на Данис Дженкинс, за да си осигури изиграването на 5-минутно продължение. Дженкинс завърши вечерта с 24 точки и 8 борби, а съотборникът му Джейлън Дърън добави 19 точки и 14 борби. За Вашингтон най-резултатен беше Си Джей Маккалъм с 42 пункта, но това не помогна на отбора му да спечели срещата и вече е с 9 поредни загуби. Детройт е на първото място в Източната конференция с 9 успеха и 2 поражения.

Виктор Уембаняма изведе отбора на Сан Антонио Спърс до победата срещу Чикаго Булс със 121:117. Французинът отбеляза 38 точки и 12 борби, включително две последователни тройки в последната четвърт. Де'Арън Фокс добави 21 за "шпорите", които направиха серия от 32:19 в последната част, за да извоюват трети пореден успех.

Маями Хийт надви Кливланд Кавалиърс със 140:138 в мач, стигнал до продължение. Андрю Уигинс вкара победния кош със забивка при 0.4 оставащи секунди, след асистенция на Никола Йович. Норман Пауъл от отбора на Маями бе с най-много точки в срещата, отбелязвайки 33. Уигинс записа 23 пункта, а Хайме Хакес Джуниър добави 22 точки и 13 борби.

Милуоки Бъкс преодоля изоставане от 13 точки в последната четвърт за успеха със 116:114 като гост срещу Далас Маверикс. Домакините получиха шанс да изравнят в последните секунди, но Пи Джей Уошингтън вкара само при единия си опит от наказателната линия. Първият избор от драфта тази година Купър Флаг записа най-добро постижение за кариерата си с 26 точки и беше най-резултатен за Далас. За Милуоки Янис Адетокумбо завърши с 30 точки, 6 асистенции и 8 борби, а Кайл Кузма добави 26 пункта.

