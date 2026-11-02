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Ще бъде ли ограничен достъпът до скални образувания в Кападокия заради опасност от срутване?

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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През миналата година Кападокия е посетена от над 4,5 млн. туристи по данни на турското Министерство на културата и туризма

Снимка: илюстративна
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Срутването на едно от емблематичните древни скални образувания в Кападокия вследствие на обилните валежи, което на 29 октомври т.г. причини смъртта на младоженска двойка от Турция и на една французойка, както и нараняване на пет души, предизвика сериозна тревога сред специалистите за опазването и сигурността на природните феномени и на посетителите.

Скалните образувания на Кападокия, известни като „Комините на феите“, с които е осеян националният парк Гьореме (Музей на открито) в Невшехир, от 1985 година насам са в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Те са сред най-посещаваните туристически дестинации на Турция.

След срутването, което според местните власти е възникнало поради падналите в района обилни валежи, учени призоваха за временно ограничаване или контролирано допускане на туристите специално в района на националния парк Гьореме в Невшехир, както и забрана за движение на мотоциклети, АТВ над 150 кубика и други моторни превозни средства и строителни машини, информира сайтът „Евренсел“.

Професор Шенел Йоздамар, ръководител на катедрата по геоложко инженерство в Истанбулския технически университет, препоръча достъпът на туристи да бъде спрян, докато условията се стабилизират.

„Обилните валежи и ветровете, които преобладават по това време, са ускорили разпадането на скалните маси, нарушавайки стабилността на склоновете и причинявайки запълване на пукнатините с вода, което предизвиква движения на блоковете. Достъпът и движението на хора и машини в такива рискови зони трябва да бъде спрян“, казва той пред сайта „Онедио“.

Според специалиста по минни технологии Серкан Ичели всяка една от кухините, които са издълбани като жилища, трябва да бъде оценена поотделно и да бъде реставрирана по специална технология, за да се премахне рискът от влиянието на природните явления.

„В района на Кападокия и по-специално в звеното за мониторинг на геоложкия риск и други съответни звена трябва да бъдат наети достатъчен брой геоложки инженери; знанията и услугите в областта на геоложкото инженерство трябва да бъдат ефективно интегрирани в дейностите по планиране, защита, лицензиране, внедряване и надзор“, се посочва в изявление на Камарата на геоложките инженери към Съюза на турските камари на инженерите и архитектите (TMMOB).

Джем Асланбай, регионален директор за Кападокия, коментира пред вестник „Миллиет“, че предприемат допълнителни мерки срещу рисковете.

„С участието на специалисти се изследват рисковите образувания и се извършват укрепителни и реставрационни работи. Седем от древните скални образувания са закрити за достъп на посетители. Поставени са бариери и предупреждения, които помагат за защитата на посетителите. В социалните медии се публикуват оценките на специалистите, както и препоръките им“, казва той.

Комините на феите, както се наричат уникалните вулканични скални образувания на Кападокия, са формирани в продължение на около 10 млн. години от ерозии и ветрове върху пепел и торф.

Районът е бил заселен още от V век от християнски общности, които изкопавали домове, манастири и църкви директно в скалните комини, намиращи се в Гьореме, Зелве и Чавушин.

Кападокия е под защитата на ЮНЕСКО и е една от най-популярните дестинации в света за полети с балони с горещ въздух и разходки сред скалните масиви.

През миналата година Кападокия е посетена от над 4,5 млн. туристи по данни на турското Министерство на културата и туризма.

Турция очаква до края на тази година приходите от туризъм да надхвърлят 65 млрд. долара, съобщи „Хюрриет дейли нюз“, позовавайки се на министъра на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой.

По думите на Ерсой войната между Израел, Съединените щати и Иран е засегнала туристическия сектор на Турция, въздействието от която е било усетено най-силно през второто тримесечие.

Приходите от туризъм на Турция през третото тримесечие на 2026 г. са се увеличили с 5 процента в сравнение с предходната година, достигайки 25,53 милиарда долара. Приходите за първите девет месеца на годината са се увеличили с 2,4 процента в сравнение със същия период на предходната година, достигайки 51,28 милиарда долара.

#ограничен достъп #Турция #Кападокия

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