БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ще има ли в бъдеще високоскоростна жп линия между София и Атина?

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Запази

Предложението е заложено в новия транспортен план на ЕС

бъдеще високоскоростна линия софия атина
Слушай новината

Европейската комисия представи днес предложение за разгръщане на високоскоростни железопътни линии в ЕС до 2040 г., сред които попада трасето между София и Атина. Предвижда се тази линия да осигурява пътуване от шест часа, вместо 13 часа и 40 минути, както е днес.

Останалите предвидени в плана високоскоростни отсечки са по линиите Будапеща - Букурещ, Берлин - Копехаген, Берлин - Прага - Виена, Париж - Мадрид - Лисабон, Мюнхен - Рим, както и между балтийските държави. Целта е при развитието на линиите да се достигат скорости на движение от поне 200 км/ч. Предложението на комисията включва също подобряване на възможностите за покупка на билети и за продажба на машини и вагони втора употреба.

Основна цел на промените е заместването на пътуванията със самолет на кратки разстояния заради стремежа за намаляване на замърсяването на околната среда. Комисията отбелязва, че промените биха довели до разтоварване на пътищата и до разширяване на възможностите за военна мобилност.

В съобщението се посочва, че ЕК предвижда до 2027 г. да бъдат осигурени близо три милиарда евро за развитието на "чисти" самолетни горива. До 2035 г. се предвижда за тази цел да бъдат насочени 100 милиарда евро.

#високоскоростни линии #нов транспортен план #ЕК #ЕС #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
1
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
2
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения срещу военния прокурор на Израел
3
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения...
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
4
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически удобен
5
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически...
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
6
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Бизнес

Цените на горивата - очаква ли се повишение и какви са доставките?
Цените на горивата - очаква ли се повишение и какви са доставките?
Какви са очакванията на жителите и бизнеса в Дупница преди 1 януари 2026 година? Какви са очакванията на жителите и бизнеса в Дупница преди 1 януари 2026 година?
Чете се за: 04:15 мин.
Без банкомат: Готови ли са в село Държава да посрещнат еврото? Без банкомат: Готови ли са в село Държава да посрещнат еврото?
Чете се за: 04:47 мин.
Българските евромонети - къде и как се секат? Българските евромонети - къде и как се секат?
Чете се за: 06:05 мин.
Санкциите и собствеността на "Лукойл" - има ли опасност от недостиг на горива? Санкциите и собствеността на "Лукойл" - има ли опасност от недостиг на горива?
Чете се за: 01:15 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо равнище в "Бояна" "България на прага на еврозоната" - конференция на високо равнище в "Бояна"
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Съдът пусна под гаранция от 5000 лева шофьора, помел 6 коли на бул. „Витоша“
Съдът пусна под гаранция от 5000 лева шофьора, помел 6 коли на бул....
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тристранката се провали след бойкот от работодателите Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Епизод пореден: Делян Пеевски с нова атака срещу Бойко Рашков
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
4,7 по Рихтер разлюля Гърция: Трусът е усетен и у нас
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Нидерландия конфискува кокаин на стойност 250 млн. евро и задържа 8...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ