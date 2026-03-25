Ще се завърне ли Селион Дион на сцената с концерт в Париж?

Мистериозни послания със знакови реплики от песни на Селин Дион разбуниха духовете в Париж.

Френската столица осъмна с множество билборди, а канадската певица публикува свои снимки от френската столица с надпис "Не знам как да ви го споделя...".

Всичко това породи спекулации, че Селин Дион може би готви концерт във Франция.

Певицата се оттегли от сцената през 2022-ра, когато беше диагностицирана с тежко заболяване. Единствената ѝ изява беше на откриването на Олимпийските игри в Париж преди две години, а емоционалното ѝ изпълнение тогава се превърна в най-запомнящия се момент от церемонията.