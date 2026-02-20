БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Щутгарт и Цървена звезда спечелиха първите си мачове от плейофите в Лига Европа

Спорт
Обзор на късните мачове в Лига Европа.

Щутгарт
Снимка: БТА
Германският Щутгарт победи Селтик с 4:1 като гост в Шотландия в първия мач от плейофния сблъсък между двата тима в турнира Лига Европа.

Гостите поведоха в 15-ата минута с попадение на мароканския национал Билал Ел Ханус, но само шест минути по-късно Селтик изравни чрез шведския полузащитник Бенямин Нигрен, който се възползва от грешка в защитата на гостите.

Ел Ханус върна преднината на Щутгарт в 28-ата минута с второто си попадение в мача – за 2:1, оползотворявайки добро центриране на Анджело Щилер.

В 59-ата минута Щутгарт бе близо до четвърти гол, след като Ермедин Демирович прати топката във вратата на домакините, но попадението не беше зачетено заради засада. Гостите все пак стигнаха до четвърто попадение в третата минута на добавеното време на срещата, когато португалецът Тиаго Томаш се разписа с точен изстрел в горния ляв ъгъл на вратата на Селтик.

Сръбският Цървена звезда се наложи над френския Лил с 1:0 като гост и взе крехък аванс преди втория мач в Белград.

26-годишният нигерийски защитник Франклин Тебо Учена реализира единственото попадение в двубоя в първата минута на добавеното време на първата част.

Удар на Владимир Лучич в 50-ата минута бе блокиран от бранител на Лил, а в 67-ата минута Марко Арнаутович пропусна изгодна възможност за втори гол.

В Атина Панатинайкос и Виктория Пилзен направиха равенство 2:2, оставяйки въпросителните за реванша след седмица.

Денис Вишински изведе гостите от Чехия напред в 11-ата минута, а в 31-ата Андрюс Тете изравни за 1:1.

Пак Тете се разписа за 2:1 в полза на гръцкия гранд в 61-ата минута, но в 80-ата Томаш Ладра върна равенството, отбелязвайки за 2:2 и съхрани шансовете на чешкия отбор за продължаване в следващата фаза.

В другия мач, игран по същото време, Лудогорец победи Ференцварош с 2:1.

