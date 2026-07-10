Швейцария остава без Йохан Манзамби за четвъртфинала срещу Аржентина

Швейцарският национален отбор няма да може да разчита на една от най-големите си звезди Йохан Манзамби в четвъртфиналния двубой срещу Аржентина на световното първенство. Новината беше потвърдена от селекционера Мурат Якин на официалната пресконференция преди срещата.

"За съжаление Йохан не може да играе утре. Опитахме се да го възстановим, но все още не е възможно“, заяви Якин.

20-годишният полузащитник получи контузия в коляното преди осминафинала срещу Колумбия и пропусна драматичния успех на своя тим след изпълнение на дузпи. До момента Манзамби има три попадения на Мондиал 2026 и е сред най-ярките фигури в състава на Швейцария, като според информации скоро ще стане футболист на английския Нюкасъл.

"Много го боли. Това беше шокиращ момент за него и все още не е успял да се възстанови навреме“, добави швейцарският наставник.

Въпреки отсъствието на една от основните си фигури Якин вярва, че тимът му има своите шансове срещу действащия световен шампион.

"Трябва да покажем собствения си стил, да държим повече топката и да ограничим изявите на Лионел Меси“, коментира селекционерът.

Капитанът Гранит Джака също демонстрира увереност преди сблъсъка с Аржентина. Според него представянето срещу Колумбия е дало самочувствие на отбора, който за първи път от 1954 година достигна до четвъртфиналите на световно първенство.