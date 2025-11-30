Швейцария отхвръли военната служба за жените

Швейцарците гласуваха твърдо "против" на референдум за задължителна военна или гражданска служба за жените.

Продължава броенето на гласове, но повече от половината кантони вече отхвърлиха предложението. Задължителна служба има вече за мъжете. Гласоподавателите отхвърлиха също така и второ предложение - да има нов данък за свръх богатите. Парите от данъка щяха да се използват за борба с глобалното затопляне. Швейцария има национална цел да премахне изцяло парниковите емисии до 2050-та година.